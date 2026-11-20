Con una inversión de más de mil millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Movilidad se prepara para modernizar su sistema de señalización instalando semáforos digitales.

De acuerdo con Héctor Ulises, secretario de Movilidad de la CDMX, el proceso se realizará en tres fase.

La primera iniciará en 2027, con la renovación de dispositivos electromecánicos. En su lugar se instalarán semáforos inteligentes que permitirán ajustar los tiempos de señalización dependiendo del flujo del tráfico.

Lo anterior permitirá ahorrar hasta un 20% de tiempo en los traslados. Además de ello, la Semovi pretende disminuir los congestionamientos y hacer más eficiente la movilidad en la ciudad.

Una metrópoli en la que según el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) los mexicanos pierden hasta 211 horas al año en el tráfico.

Semáforos inteligentes; CDMX apuesta por la movilidad inteligente

Los semáforos inteligentes de la CDMX estarán impulsados por un software de Inteligencia Artificial. A través de cámaras y sensores, dicho sistema podrá detectar el flujo vehicular, modificando automáticamente el tiempo entre cada señalización.

Cabe señalar que dicho sistema, priorizará el paso para unidades de transporte público. Entre ellas, el Metrobús, Trolebús o Tren Ligero.

Durante la primera fase de modernización, se instalarán semáforos inteligentes en zonas con mucha congestión o afluencia vehicular. Eventualmente el proyecto se extenderá en toda la capital.

Finalmente, el secretario de Movilidad de la CDMX, explicó que los semáforos inteligentes también permitirán que las autoridades capitalinas gestionen su movilidad sin depender de un tercero.

Esto debido a que los semáforos actuales son gestionados a través de cuatro subsistemas. Uno de los cuales es administrado por un proveedor.

Con la llegada de los semáforos inteligentes esto cambiará y será el C5, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Agencia Digital de Innovación Pública las que operen el nuevo sistema.



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