Volvo Trucks y Panamotors establecieron una alianza en México para desarrollar un programa piloto de comercialización de tractocamiones seminuevos que, de acuerdo con la armadora, constituye el primer esquema de distribuidor exclusivo de vehículos usados de su tipo dentro del Grupo Volvo a escala mundial.

El acuerdo representa un cambio en la estrategia del fabricante, que busca convertir la venta de unidades usadas en una actividad rentable por sí misma, en lugar de utilizarla únicamente como mecanismo de apoyo para la comercialización de vehículos nuevos. La iniciativa incorpora a Volvo Financial Services y contempla la distribución de tractocamiones de distintas marcas.

Alexandre Linhares, director comercial de Volvo Trucks México, explicó que el proyecto surge de la necesidad de contar con distribuidores especializados que conozcan las particularidades del mercado secundario y puedan administrar las operaciones de compra, reacondicionamiento y venta.

El negocio de los usados tiene que ser visto como un negocio, afirmó el directivo. El programa piloto busca modificar la manera en que Volvo participa en este segmento.

Alfredo Amador, director general de Panamotors, destacó que el acuerdo forma parte de una estrategia para atender las necesidades de renovación de las grandes flotas. Al mismo tiempo, facilita que transportistas de menor tamaño incorporen vehículos a sus operaciones.

La colaboración permitirá canalizar unidades recibidas a cuenta durante la venta de tractocamiones nuevos hacia una estructura especializada, con capacidad para administrar inventarios y preparar los vehículos para su siguiente ciclo de utilización.

Volvo busca proteger el valor de sus tractocamiones frente a la depreciación

La preservación del valor residual constituye uno de los principales objetivos de la alianza. Para las armadoras, el precio de reventa influye en las condiciones comerciales de sus vehículos. Además, para los transportistas determina parte del capital recuperable cuando deciden renovar sus flotas.

Durante la conferencia, Alexandre Linhares habló de las condiciones de competencia que enfrenta el mercado mexicano ante la importación de tractocamiones usados procedentes de Estados Unidos.

El directivo advirtió que las fluctuaciones de la demanda estadounidense pueden modificar considerablemente la disponibilidad de unidades destinadas a México. Ciertamente , el impacto se ve reflejado en los precios nacionales y la depreciación de los vehículos que ya operan en el país.

“Hoy el camión puede valer X y mañana puede valer la mitad”, señaló al referirse a la volatilidad que enfrentan las empresas dedicadas a la comercialización de seminuevos.

También cuestionó la entrada de vehículos con configuraciones que no necesariamente corresponden a las condiciones operativas mexicanas y que pueden requerir modificaciones para su utilización.

Desde la perspectiva de la armadora, estas circunstancias dificultan la administración de inventarios y generan incertidumbre sobre el valor futuro de los activos. Sin embargo, durante la presentación no se proporcionaron estadísticas que permitieran cuantificar el impacto de las importaciones sobre los precios de reventa.

El planteamiento expone una tensión relevante para el autotransporte: mientras la estabilidad del valor residual favorece la recuperación de capital de los propietarios, la disponibilidad de unidades de menor precio puede ampliar las alternativas de adquisición para empresas con recursos limitados.

En este escenario, la estrategia de Volvo apunta a conservar una mayor participación en el ciclo comercial de sus vehículos. Esto incluso después de que concluyen su primera etapa de operación.

Reacondicionamiento y financiamiento: las bases de la alianza

Julio Hernández, director comercial de Panamotors, identificó las malas prácticas comerciales, los defectos mecánicos no informados y las irregularidades documentales como algunos de los problemas que históricamente han afectado la confianza en el mercado mexicano de tractocamiones seminuevos.

“Nos enfocamos en que estén completamente libres de cualquier tema legal y que garantice que se vuelva un activo productivo para nuestros clientes”, señaló Julio Hernández.

Panamotors, cuya especialización en el reacondicionamiento de vehículos pesados comenzó en 2016, dispone de procesos de diagnóstico técnico, reparación mecánica, acondicionamiento estético y revisión documental.

La empresa también contempla el respaldo mediante servicio y refacciones,,a través de garantías que acompañan a las unidades comercializadas bajo el nuevo esquema.

La participación de Volvo Financial Services constituye otro componente de la operación. La financiera contempla soluciones tanto para la administración del inventario del distribuidor como para la adquisición de vehículos por parte de los clientes finales.

Entre los instrumentos financieros mencionados se encuentran el crédito simple, el arrendamiento y los planes de piso. El objetivo es financiar unidades durante su permanencia en inventario y los procesos previos a la venta.

Esta estructura puede resultar determinante para la operación del programa, debido al capital necesario para adquirir, reparar y mantener tractocamiones antes de comercializarlos.

Panamotors también informó que cuenta con una sociedad financiera de objeto múltiple (SOFOM) propia. Como resultado, se puede estructurar operaciones de crédito para los clientes. La colaboración contempla vehículos de diferentes fabricantes, lo que permitiría atender operaciones de renovación de flotas mixtas y ampliar las alternativas disponibles en el mercado secundario.

El mercado de seminuevos y las oportunidades para los transportistas

Finalmente, Alfredo Amador destacó que la comercialización de tractocamiones usados cumple una función importante dentro de la estructura del autotransporte. Es decir, conecta las operaciones de renovación de las grandes empresas con las necesidades de adquisición de transportistas de menor tamaño.

El directivo sostuvo que este mercado ayuda a que el transportista grande desarrolle y, a su vez, el transportista pequeño adquiera aquí un activo en óptimas condiciones.

Para los pequeños operadores, un tractocamión seminuevo puede representar una alternativa de menor inversión inicial frente a una unidad nueva. Sin embargo, su conveniencia económica depende de variables como el kilometraje, el historial de mantenimiento, el consumo de combustible, la disponibilidad mecánica y el costo del financiamiento.

La posibilidad de acceder a tecnologías más recientes mediante vehículos reacondicionados también forma parte de los argumentos presentados por Panamotors, particularmente para empresas que buscan ampliar sus operaciones sin adquirir necesariamente unidades nuevas.

El programa piloto permitirá evaluar si la participación conjunta de una armadora, un distribuidor especializado y una entidad financiera puede modificar las condiciones de comercialización de los vehículos pesados usados.

Entre los indicadores relevantes estarán los precios efectivos de reventa, los costos de reacondicionamiento, la rotación del inventario y el comportamiento mecánico de las unidades después de su entrega.

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