Royal Enfield Himalayan 750, nuevo corazón potente con la misma aventura

Royal Enfiel lo hace posible y presenta la Himalayan 750 nuevo corazón potente con la misma aventura. Como resultado y al igual que sus predecesoras, esta máquina incorpora el equilibrio tecnológico justo para respaldar al piloto.

La Himalayan 750 integra un chasis con espina dorsal de acero. En su núcleo, un motor bicilíndrico en paralelo de 743 cc refrigerado por aire/aceite que entrega 63 Nm de torque a 5,000 rpm. Con 90% de esa fuerza disponible desde apenas 3,500 rpm.

Asimismo, incluye Unidad de Medición Inercial (IMU) de seis ejes, ABS para curvas y control de tracción sensible al ángulo de inclinación. Inclusive, un control de crucero y su configuración de ruedas tubeless de 19″ adelante y 17″ atrás (con rines de aleación o de radios).

Es decir, estas configuraciones mantienen al conductor en pleno control y en cualquier terreno. Mientras tanto, su ADN para viajes largos se potencia gracias al parabrisas ajustable, asientos independientes para piloto y acompañante.

Al respecto, B. Govindarajan, director ejecutivo de Eicher Motors Ltd. y director general (CEO) de Royal Enfield, señaló que “hace una década creamos la categoría adventure touring de mediano cilindraje”.

Añadió que “llevamos el legado de la Himalayan un paso más allá al integrar una década completa de aprendizaje. Nuestra primera motocicleta de 750 cc está concebida para pilotos que buscan cruzar fronteras y experimentar la libertad de llegar a cualquier lugar”.

Combina un diseño auténtico y funcional con tecnología que asiste al conductor sin quitarle el protagonismo. El resultado es una máquina que brinda el carácter sin filtros que los pilotos demandan, sumado a una capacidad superior para llevar sus aventuras más lejos que nunca”, dijo.

Una década de evolución para una moto que llega a diferentes territorios

Desde 1955, las motocicletas Royal Enfield se han adentrado en las profundidades del Himalaya, un territorio que la compañía considera su hogar espiritual. Después, en 2016, las montañas recibieron a la Himalayan 411, un modelo que abrió las puertas de la aventura a una nueva generación y dio origen a un movimiento global.

Lo que siguió fue una década de exploración y evolución junto a una comunidad de miles de motoiclistas en distintos continentes. Esto condujo en 2023 al nacimiento de la Himalayan 450. Finalmente, en 2026 nace una nueva Himalayan, trasladando la robustez y la sencillez funcional de sus “hermanas” a una nueva dimensión de exploración.

Según Royald Enfield, la llegada de Himalayan 750 a los diferentes mercados se anunciará de manera progresiva. La información sobre disponibilidad, versiones y apertura de reservas para América Latina será confirmada a través de los canales oficiales y la red de concesionarios autorizados de la firma en la región.

Además de la versión tope de gama en color Antarctic Silver, la motocicleta estará disponible con opción de rines de radios en Viking Bronze y Siberia White. También, con rines de aleación en Aztec Green y Teutonic Black.

Aspectos destacados de la máquina

-Presenta una silueta clásica con avances tecnológicos de última generación de manera armónica en su diseño. Royal Enfield Himalayan 750, nuevo corazón potente con la misma aventura.

-Cinco modos de manejo (Road, Road Sport, Rain, Trail y Custom) que adaptan el mapa de motor, el ABS en curva y el control de tracción sensible al ángulo de inclinación, operados mediante mandos intuitivos y un joystick de fácil uso.

-Probablemente su capacidad de carga de 195 kg hace que esta máquina esté pensada para pasar días o semanas enteras sobre el sillín.

-Pantalla circular TFT de 4 pulgadas con navegación y conectividad integradas, control de crucero, sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS). E inmovilizador y una nueva farola LED de 7 pulgadas con iluminación de alta intensidad y mayor amplitud.

Emplea una carcasa de aluminio para optimizar la disipación térmica.

-Emplea deflectores rediseñados y una carcasa de aluminio para optimizar la disipación térmica, sumando capacidades de vanguardia al estilo inconfundible de la Himalayan.

-Horquilla delantera invertida Showa de 43 mm completamente ajustable con 190 mm de recorrido, combinada con un monoamortiguador trasero Showa Mono Tube IFP con ajuste de rebote y precarga remota, con 175 mm de recorrido a la rueda trasera.

-En resumen, sus ruedas sellomatic (tubeless) de 19 pulgadas adelante y 17 atrás brindan respuesta precisa en asfalto y aptitud para caminos no pavimentados. Indicando que Royal Enfield Himalayan 750 nuevo corazón potente con la misma aventura.

La variante Antarctic Silver representa la cúspide de la gama para expediciones mayores. Incluye un paquete touring con top box y maletas laterales Givi con anclajes específicos y bolsas internas, además de puños calefactables, cortavientos/protectores de manos y protector de cárter en aluminio.

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