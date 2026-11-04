El Buen Fin pone a prueba la limpieza de tiendas y CEDIS: Kärcher apuesta por la automatización

La preparación para El Buen Fin va más allá de tener suficientes productos en exhibición y garantizar que los pedidos lleguen a tiempo. Tiendas, almacenes y centros de distribución (CEDIS) enfrentan el reto de mantener sus instalaciones limpias mientras aumenta el movimiento de consumidores, trabajadores y mercancías. Por lo que en esta edición, Kärcher Professional, ha decidido apostar por la automatización.

Concordando con las cifras de 2025, mismas citadas por Kärcher, el 68% de las compras se realizaron en establecimientos físicos, mientras que las ventas totales alcanzaron 219 mil 200 millones de pesos. Dicho comportamiento evidencia la importancia de preparar todos los puntos de venta e instalaciones de logística para estas jornadas con mayor actividad.

Sin embargo, mientras las empresas siguen concentrando sus fuerzas en inventarios, preparación de pedidos, así como la carga y descarga, la limpieza suele quedar en segundo plano. Pese a que esta forma parte de las condiciones necesarias para mantener la continuidad operativa.

Para Kärcher Professional, el desafío consiste en organizar estas tareas sin interferir con los procesos comerciales y logísticos. Por lo que Hugo Valdez, gerente de Producto Professional para Kärcher México, explicó que no se trata de limpiar con mayor frecuencia, sino de identificar los momentos adecuados y seleccionar la tecnología necesaria.

Automatización y equipos profesionales para mantener la operación: Kärcher

Una de las alternativas que la compañía destaca, es KIRA B 50, una fregadora/aspiradora autónoma, que se diseñó para realizar tareas de limpieza de pisos en superficies amplias. Contando con un funcionamiento que permite automatizar actividades repetitivas, así como liberar el tiempo del personal.

También, menciona que cada espacio tiene un requerimiento diferente de acuerdo a sus necesidades. Tal como los CEDIS, donde el tránsito constante de montacargas, tarimas y mercancías, suele generar polvo y residuos. Por lo que las barredoras, fregadoras y aspiradoras profesionales, ayudan a atender las necesidades de limpieza en áreas de carga, descarga y almacenamiento.

Por otro lado, en tiendas y puntos de venta, los accesos, pasillos y zonas de mayor circulación concentran buena parte de la suciedad. Siendo lugares donde los equipos compactos y maniobras, permiten realizar intervenciones durante jornadas, complementando las tareas de limpieza profunda.

En este sentido, la compañía plantea que la preparación para El Buen Fin debe contemplar la identificación de las zonas más críticas, la programación de horarios y la asignación de equipos adecuados para cada actividad.

Así, la limpieza deja de ser una tarea aislada para convertirse en parte de la planeación comercial y logística. Durante una temporada en la que cada minuto cuenta, mantener en condiciones adecuadas tiendas y centros de distribución también contribuye a que las operaciones puedan continuar sin interrupciones.

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