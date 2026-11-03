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Mercedes-Benz y NVIDIA extienden alianza para dominar conducción automatizada

Las tecnologías de ambas compañías apoyarán la asistencia avanzada al conductor y el desarrollo de futuras aplicaciones SAE-Nivel 4, incluyendo robolimousinas.

Rocío Alavez
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La alianza considera la combinación del sistema operativo MB con la arquitectura de cómputo y sensores NVIDIA Hyperion.
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Mercedes-Benz y NVIDIA extienden alianza para dominar conducción automatizada en la próxima década. Principalmente combinando la ingeniería automotriz de Mercedes-Benz y el sistema operativo MB con la arquitectura de cómputo y sensores NVIDIA Hyperion.

Incluido el software Alpamayo Stack y el sistema de seguridad Halos para acelerar el desarrollo de vehículos automatizados. Específicamente, la intención es avanzar en la conducción segura y altamente automatizada, informaron las compañías de forma conjunta.

De acuerdo con Mercedes-Benz, el sistema operativo MB soporta nuevas funciones de conducción y actualizaciones por aire, funcionando con la computación interna y la arquitectura de sensores de NVIDIA Hyperion.

Ahora NVIDIA Alpamayo Stack ofrece software de conducción full-stack con capacidades de razonamiento por IA, que soporta asistencia urbana punto a punto, seguridad activa y aparcamiento automatizado.

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Mientras que NVIDIA Halos añade a la base de seguridad de Mercedes-Benz, incluyendo una pila de seguridad paralela que añade redundancia y barreras de seguridad. En conjunto, estas tecnologías apoyan la asistencia avanzada al conductor y el desarrollo de futuras aplicaciones SAE-Nivel 4, incluyendo robolimousinas.

La colaboración reúne la experiencia en ingeniería y seguridad automotriz de Mercedes-Benz con su MB. sistema operativo con las tecnologías de computación acelerada e IA de NVIDIA.

Trabajo conjunto en toda la red global de Mercedes-Benz

Más allá de la conducción automatizada, Mercedes-Benz también depende de las tecnologías NVIDIA para la simulación de ingeniería de vehículos. Y dentro de MO360, de su ecosistema de producción digital, desde la planificación virtual hasta aplicaciones basadas en IA.

De esta forma, Mercedes-Benz y NVIDIA extienden alianza para dominar conducción automatizada. Es decir, los dos socios trabajan para mejorar aún más la eficiencia, la flexibilidad y la calidad en toda la red global de producción.

Jörg Burzer, director de Tecnología de Desarrollo y Adquisiciones de Mercedes-Benz, destacó que NVIDIA es su socio estratégico más importante en conducción automatizada. “Juntos, desarrollamos el primer sistema de asistencia Mercedes-Benz para la conducción punto a punto urbano para el mundo occidental”.

El también miembro del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG añadió que “juntos, nuestro objetivo es aportar más innovaciones pioneras a la carretera, ofreciendo a nuestros clientes la mejor experiencia de conducción automatizada. Mientras mantenemos los altos estándares de seguridad que esperan de un Mercedes-Benz“.

En tanto, Ali Kani, vicepresidente de automoción de NVIDIA, señaló que “la computación acelerada está proporcionando a los vehículos la inteligencia para entender el mundo y razonar a través de situaciones de conducción complejas”.

“Mercedes-Benz aporta la excelencia en ingeniería y el compromiso con la seguridad que esta transformación exige”, indicó Kani. Finalmente dijo que “juntos estamos construyendo sobre NVIDIA Hyperion para llevar esa inteligencia y seguridad completa a la carretera y hacer de la conducción autónoma una realidad cotidiana“.

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