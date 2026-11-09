Cambios al ISR amenazan con cerrar hasta un tercio de las agencias automotrices en México: AMDA

Los cambios propuestos a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) pueden poner en riesgo la continuidad de hasta una tercera parte de las agencias automotrices en México. Además, también puede provocar pérdidas de empleos dentro de la red de distribución. De esta manera lo advirtió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) durante la conferencia de prensa conjunta con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Cristina Vázquez, quien es la coordinadora de Estudios Económicos de AMDA, explicó sobre dichas modificaciones fiscales, asegurando que podrían limitar las deducciones que realizan las agencias. Representando así un riesgo para los distribuidores, debido a los reducidos márgenes de operación con los que trabajan actualmente.

Señaló también que el organismo mantiene conversaciones para impulsar una iniciativa que reduzca el impacto de estos cambios fiscales. Esto de acuerdo con las estimaciones que presentó, el escenario podría implicar la desaparición de hasta una tercera parte de los distribuidores del país, así como la pérdida de empleos relacionados con el cierre de establecimientos.

AMDA anticipa ventas cercanas a 1.7 millones de vehículos

Por otro lado, Vázquez también explicó que el mercado automotor mexicano sigue manteniendo una perspectiva de crecimiento, aunque reconoció que las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aún no reflejan la totalidad de las marcas que participan en el país.

Entre las compañías que aún no comparten información con el registro administrativo del INEGI mencionó a BYD, Chirey y Omoda. En contraste, GAC Motors ya forma parte de las cifras oficiales, luego de incorporarse al registro.

La representante de AMDA explicó también que el organismo utiliza un indicador ajustado para incorporar las ventas de las marcas que no reportan al instituto. Dicha metodología permite obtener una lectura más completa del mercado y modifica la distribución de las participaciones comerciales (market share) entre los fabricantes.

Con dicha medición, la AMDA proyecta que México podría alcanzar un segundo récord histórico consecutivo en ventas de vehículos ligeros. Su estimación oficial contempla 1 millón 589 mil unidades, con un crecimiento anual de 3.7%. Mientras que el escenario ajustado apunta a 1 millón 694 mil 247 unidades y un avance de 4.2%.

Además, señaló que el crecimiento del mercado también refleja una mayor competencia entre distribuidores. Como referencia, explicó que en 2016 cada agencia comercializaba un promedio de 700 vehículos al año. Mientras que al cierre de 2025 el indicador descendió a aproximadamente 560 unidades.

Aunque el mercado registra un mayor volumen de ventas, la expansión de las redes de distribución ha incrementado la competencia por los consumidores.

México mantiene una fuerte dependencia de Estados Unidos en autopartes

Por su parte, Julio Galván, gerente de Estudios Económicos de INA, respondió a los cuestionamientos sobre el comportamiento de la producción y las exportaciones de autopartes.

Explicando que alrededor del 87% de la producción nacional de componentes automotrices se destina a los mercados internacionales. Siendo principalmente a Estados Unidos y Canadá, que concentran cerca del 90% de las exportaciones mexicanas de este sector.

Galván atribuyó el crecimiento del valor de producción a factores como el fortalecimiento del contenido regional, el desarrollo de proveedores en Norteamérica y la sustitución de importaciones provenientes de países asiáticos.

Respecto a las perspectivas comerciales, pidió mantener cautela ante el entorno político y económico de Estados Unidos. Esto debido a la estrecha relación que mantiene la industria mexicana con ese mercado.

En este sentido, los representantes de las asociaciones coincidieron en que todavía necesitan conocer los avances y las condiciones que marcarán la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Así como la definición de los aranceles que podrían afectar al sector.

Distribuidores enfrentan mayor competencia y cambios en el mercado

Otro de los puntos relevantes surgió al analizar el origen de los vehículos que se comercializan en México. Vázquez detalló que, con cifras a octubre de 2026, los automóviles importados representaron el 69.1% de las ventas nacionales. mientras que los vehículos de origen mexicano concentraron el 30.9%.

Además, el bloque de unidades nacionales registró una reducción anual de 2.1%, mientras que los vehículos importados crecieron 8.7%.

Explicando que estas cifras, todavía no muestran un cambio estructural que fortalezca la participación de los vehículos fabricados en México dentro del mercado interno.

Finalmente, ante los cuestionamientos sobre el impacto de las elecciones intermedias en Estados Unidos y sus posibles efectos para la industria automotriz, los representantes evitaron anticipar conclusiones. Tanto AMDA como INA señalaron que necesitan mayor claridad sobre las decisiones comerciales y arancelarias del gobierno estadounidense.

De esta manera, aunque el mercado interno y la industria de autopartes mantienen perspectivas de crecimiento, los cambios fiscales, la competencia entre distribuidores y la incertidumbre comercial con Estados Unidos representan algunos de los principales desafíos para el sector automotor mexicano durante el cierre de 2026.

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