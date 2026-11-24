El Congreso GLP 2026, organizado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS), reunió a las 19 especialistas y líderes del sector para abordar los retos y oportunidades que enfrenta el sector energético en México.

Durante el encuentro, que se realizó este 23 de noviembre en el Centro City Banamex de la Ciudad de México, se dialogó en torno a la regulación de precios, el almacenamiento de hidrocarburos, la infraestructura energética y las nuevas regulaciones fiscales.

Uno de los puntos más destacados del Congreso GLP 2026 giró en torno a la generación de empleo. Y también al soporte fiscal para la producción y distribución de gas licuado.

La presidenta de la AMEXGAS, Carmen Espinosa Noreña, aseguró que hasta el 20% de los empleos de la industria gasera están en riesgo. Esto como consecuencia de los topes a los precios establecidos hace seis años, las pérdidas operativas y la delincuencia organizada.

La presidenta de la asociación destacó que los precios fijados para el gas licuado, cuyo valor oscila entre los $10.95 y $11.95 pesos por litro, resultan insuficientes para costear la operación. Sumado a ello, en los últimos años los precios internacionales de adquisición de combustible han aumentado. Al mismo tiempo, Petróleos Mexicanos ha dejado de producir gas LP al mismo ritmo que años anteriores.

Tan sólo en el último año, la producción pasó de los 90 mil en enero a los 75 mil barriles hasta septiembre de 2026. Una situación que no sólo merma los recursos disponibles para la distribución, sino que pone en riesgo más de 30 mil empleos.

De acuerdo con la AMEXGAS, el sector gasero está compuesto por unos 200 mil empleos. De los que hasta un 20% podrían perderse si no se realizan ajustes que beneficien al sector.

Gaseros piden apoyo fiscal y condiciones de operación

Durante el Congreso GLP 2026, especialistas coincidieron en que, al igual que el autotransporte de carga, el sector energético enfrenta uno de sus momentos más difíciles desde la pandamia de Covid-19.

La inseguridad que se vive en las carreteras, aseguran, hace que la mayoría de los camiones repartidores de gas LP operen con pérdidas.

Previo al Congreso GLP 2026, la AMEX solicitó al Congreso de la Unión garantizar la seguridad en carreteras y contemplar al sector energético dentro de las exclusiones a la nueva Ley del ISR . La cual contempla un tope de ingresos para acceder a las deducciones fiscales.

La Asociación expuso que, las empresas de gas LP comparten regulaciones y tope de precios similares a los de la gasolina el diésel. Por lo que el sector debe ser tratado en igualdad de condiciones fiscales.

🚨COMUNICADO OFICIAL AMEXGAS🚨 https://t.co/KKW0rbtqMO — amexgasmx (@amexgasmx) November 17, 2026

En ese contexto, señaló que no incluirlo dentro de las nuevas modificaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta “puede afectar la capacidad financiera de las empresas, reducir su posibilidad de inversión y comprometer su sostenibilidad”.

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