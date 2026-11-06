Viajes en InDrive Moto crecen 22% en Ixtapaluca y se consolida como alternativa de movilidad en el Edomex

En octubre de 2026, el número de pasajeros activos que utilizó el servicio de InDrive Moto creció 8% en Ixtapaluca, Estado de México. Un municipio al Oriente de la Zona Metropolitana donde las personas tardan, en promedio, 58.6 minutos para llegar a sus trabajos, según cifras Data México.

La tendencia al alza en la utilización de este servicio es evidente en toda la localidad, donde, el número de viajes en motos también creció 22%.

En ese escenario el traslado en motocicleta ha tomado una vital relevancia, tanto para las personas que la utilizan como un transporte cotidiano como para aquellas que ven en ella un medio de transporte.

La movilidad en moto se ha perfilado como una alternativa ideal para atender recorridos locales dentro de Ixtapaluca, donde lo usuarios la utilizan para conectar con otros medios de transporte como el Metro o desplazarse hacia lugares cercanos, pero con vías de difícil acceso.

El avance no se explica únicamente por la incorporación de nuevos usuarios, sino también por el aumento en la demanda de viajes.

Lo anterior, indicó, que quienes ya conocen y utilizan el servicio de motos de InDrive, lo han utilizado más frecuentemente en el último mes.

Aumentan conductores de motos en InDrive

Al igual que sucedió con el aumento de la demanda de viajes o usuarios activos, el número de conductores de motos en InDrive también creció.

La plataforma de movilidad informó que el número de conductores activos incrementó 15% frente al mes anterior. Reflejando un mayor interés por aprovechar la moto como herramienta para general ingresos flexibles.

El crecimiento de los viajes muestra que cada vez más personas encuentran valor en contar con distintas alternativas para trasladarse. En municipios como Ixtapaluca, esta evolución también puede convertirse en una oportunidad para quienes buscan generar ingresos manejando, con la posibilidad de decidir cuándo conectarse y qué solicitudes aceptar”, señaló Rafael Garza Medrano, director general de inDrive en México.

Finalmente, InDrive aseguró que el aumento de la movilidad en moto también puede beneficiar la economía. Esto debido a que cuentan con programas aliados con OCN y Veikul, que permiten a los interesados acceder a un vehículo sin necesidad de sufragar enganches costosos.

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