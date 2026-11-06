Así facilita Edenred pagos electrónicos en gasolineras y casetas de peaje

Ante el avance de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, facilita Edenred pagos electrónicos en gasolineras y casetas de peaje. Por ejemplo, con las soluciones Ticket Car+ y DriveTAG que facilitan el pago de combustible.

Dicha ley contempla la reducción gradual del uso de efectivo en sectores estratégicos. En consecuencia, ambas soluciones ofrecen herramientas con más de 20 controles que permiten a las empresas optimizar sus recursos. También administrar sus consumos y tener mayor visibilidad sobre sus gastos de movilidad.

Lo anterior es clave debido a que en México, las Mipymes representan 99% de las empresas de transporte y movilizan 70% del volumen de carga. De hecho, para este sector la transición digital exige acceso a capital de trabajo y mayor control de los gastos de combustible y peaje.

Así como herramientas que simplifiquen la administración de cada viaje, considerando que miles de empresas administran más de 500 mil vehículos en todo México con las soluciones de gestión de flotas de Edenred.

Por lo tanto, “la digitalización no se trata solo de dejar atrás el efectivo, sino de dar a las empresas mayor control sobre sus recursos. Igualmente, simplificar sus operaciones y hacerlas más eficientes”, señaló Pablo Chiappetta, General Manager de Edenred Mobility México.

Inclusión financiera, el plus de los pagos electrónicos

Ticket Car+ gestiona el consumo de gasolina o diesel, asigna saldos y controla gastos en tiempo real. A su vez, DriveTAG integra el pago de combustible y casetas en un solo dispositivo, simplificando la administración de recursos y la conciliación de gastos por viaje.

Principalmente, la transición digital abre oportunidades para fortalecer la inclusión financiera de las Mipymes transportistas. Especialmente en el acceso al crédito y al capital de trabajo. “El desafío es que la tecnología no solo sustituya al efectivo, sino que también contribuya a reducir costos y fortalecer la competitividad del sector”, señala la empresa.

Con una red de más de 7 mil estaciones de servicio afiliadas y cobertura en más de 3 mil casetas del país, Edenred contribuye a los objetivos del Gobierno de México para acelerar la adopción de pagos electrónicos.

Finalmente, indicó que la digitalización de México requiere un ecosistema donde plataformas como CoDi y SPEI convivan con soluciones privadas que atiendan las necesidades de cada sector.

“Esta complementariedad permitirá ampliar la adopción de pagos electrónicos y avanzar hacia una economía más digital e incluyente”, refiere la firma que facilita Edenred pagos electrónicos en gasolineras y casetas de peaje.

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