México se une a tratado de la UE para garantizar la libre navegación marítima

México se sumó a un compromiso internacional impulsado por la Unión Europea y otros 37 países con el fin de garantizar la libre navegación marítima. Con ello, el país rechaza la imposición unilateral de restricciones, peajes o tarifas que obstaculicen el tránsito legal de buques por estrechos vitales para el comercio internacional.

A través de un comunicado, la embajada de la Unión Europea en México dio a conocer la lista de firmantes para la iniciativa que busca proteger el comercio mártiimo internacional.

Esto luego de que las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán dificultaran el paso de buques por el Estrecho de Ormuz.

Hasta el momento, cerca de 60 países han firmado la iniciativa argumentando que el marco jurídico de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al mar garantiza las actividades en océanos y mares.

En el documento, los países firmantes advierten que las interrupciones en las rutas marítimas tienen repercusiones que van más allá del transporte de mercancías. Lo anterior debido a sus efectos sobre el comercio internacional, los flujos de energía, las cadenas de suministro y la seguridad alimentaria.

Además, rechazaron que cualquier Estado imponga medidad discriminatorias, cobros o requisitos de autorización que limiten el tránsito legal de las embarcaciones.

UE y 60 países buscan garantizar el tránsito marítimo

La iniciativa de la Unión Europea busca garantizar el libre tránsito así como los acuerdos que regular la navegación marímita.

Además, respalda el trabajo de organizaciones como la Organización Marítima Internacional (OMI). Así como las iniciativas que preserven la legalidad sobre pasos claves para el comercio global.

La declaración fue lanzada el el 12 de octubre de 2026 por la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

Además de los Estados miembros de la Unión Europea, el compromiso cuenta con el respaldo de países como México, Canadá, Reino Unido, Japón, Australia. Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza, entre otros.

La postura internacional cobra relevancia para el comercio y la logística global, debido a la importancia de las rutas marítimas en el traslado de mercancías, materias primas, combustibles y componentes industriales.

Para la industria automotriz, la estabilidad de estos corredores es estratégica, ya que el transporte marítimo permite movilizar vehículos terminados, autopartes y materiales necesarios. Para mantener las operaciones de manufactura y distribución en distintos mercados.

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