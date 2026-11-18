La Secretaría Transporte de Jalisco (SETRAN) analiza introducir los vehículos eléctricos Olinia en Tlajomulco para sustituir los mototaxis.

La dependencia realiza mesas de diálogo y análisis con fabricantes y autoridades del Gobierno federal con el fin de conocer a detalle la infraestructura que será necesaria para implementar la flota eléctrica.

Hasta el momento se sabe que los primeros vehículos Olinia podrían comenzarse a probar en el Fraccionamiento Los Fresnos, donde actualmente operan unos 25 mototaxis.

Las autoridades del municipio consideran que, debido al número, relativamente pequeño de las unidades, el fraccionamiento podría ser el escenario ideal para probar las unidades Olinia. Sobre todo, para comprobar el rendimiento de las baterías y la carga.

Además de ello, el municipio evalúa si estos vehículos podrán atender la demanda de pasajeros. Esto con el fin de replicar el modelo en otros municipios del estado.

México continúa a la espera de los vehículos Olinia

Pese a que los primeros prototipos de Olinia 1 y Olinia de Carga se presentaron en junio de 2026, durante la inauguración del Mundial de Futbol, aún no hay fecha definida para su comercialización. Aunque se sabe que podrían llegar al mercado en 2027.

De acuerdo con Roberto Capuano, líder del proyecto, los vehículos están en fase de pruebas. Por lo que su producción en serie requerirá de inversión y capital. A este respecto, los fabricantes señalaron que se buscan inversionistas, nacionales y extranjeros.

Para Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, el vehículo Olinia no sólo es un “vehículo eléctrico”, sino que se trata de un incentivo para la innovación y la electromovilidad.

Por otra parte, se cree que este vehículo podrá impulsar la creación de un sector industrial. Ya que el 50% del contenido de Olinia es nacional y se espera que llegue hasta 75%.

Finalmente, el precio de este vehículo será desde los 150 mil pesos y en colaboración con la CFE se instalarán hasta 2 mil puntos de carga en el país.

Los vehículos Olinia están pensados para la movilidad urbana y el transporte de mercancías local.

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