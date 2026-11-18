La Ciudad de México continúa con su estrategia de movilidad sustentable, esto mediante la incorporación de autobuses eléctricos, la ampliación de rutas de transporte público y la modernización de la infraestructura. Con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y mejorar las condiciones de traslado, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, puso en marcha La Ruta del Maíz.

Dicha ruta se encontrará establecida de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. El servicio incorporará autobuses eléctricos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) reforzando así cuatro rutas existentes y mejorar la conexión con puntos como:

Ciudad Universitaria

Estadio Azteca

Xochimilco

Estación La Joya del Metrobús

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la nueva conexión permitirá reducir los intervalos de paso de hasta una hora y media a periodos de entre 10 y 15 minutos. También, ofrecerá transporte con tarifas populares para facilitar los desplazamientos de las familias de esta comunidad.

La Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM , destacó que el maíz es mucho más que un alimento: es raíz, memoria e identidad de México.



Esta semilla milenaria representa la historia y tradición de los pueblos originarios, y hoy da nombre a la Ruta del Maíz, un transporte que acerca a… pic.twitter.com/Zgyhg2DMa7 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) November 15, 2026

La administración anunció así la inversión de 2 mil millones de pesos para adquirir cerca de 400 autobuses eléctricos. Los recursos provienen del fideicomiso creado a partir del programa de Licencia Permanente, según informó la jefa de Gobierno durante la presentación del proyecto.

CDMX amplía su infraestructura de electromovilidad con La Ruta del Maíz

La estrategia también contempla nuevos corredores de transporte eléctrico; durante la comparecencia del secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, ante el Congreso capitalino, se informó que la red de electromovilidad ya supera los 100 kilómetros de extensión.

Entre los proyectos destacan:

Las líneas 0 y 14 del Trolebús

Ruta Quetzalcóatl del Metrobús , que conecta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Paseo de la Reforma mediante autobuses eléctricos

, que conecta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Paseo de la Reforma mediante autobuses eléctricos Nuevas líneas de Cablebús para conectar zonas como Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tláhuac y Milpa Alta.

Durante la presentación de la Ruta del Maíz, la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM , destacó que la electromovilidad es fundamental para transformar el transporte público de la Ciudad de México, reducir la contaminación e incorporar tecnología de punta en beneficio de la población. pic.twitter.com/hbNbN2gh6V — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) November 15, 2026

Por otra parte, la RTP concluyó estudios técnicos en 15 pueblos y barrios originarios para establecer nuevos microcircuitos de conexión. Con estas acciones, la capital busca ampliar el acceso al transporte público, reducir los tiempos de traslado y avanzar hacia un modelo de movilidad con menor impacto ambiental.

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