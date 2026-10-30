Nissan

Nissan registra caída de 10.2% en ventas globales durante septiembre de 2026

Aunque Nissan reportó avances en Japón, Estados Unidos y México durante septiembre, sus ventas mundiales acumularon una disminución de 11.8% durante el primer semestre de su año fiscal.

Andrea Ramirez
Minivan Nissan Elgrand de nueva generación en color bitono estacionada sobre una pista de pruebas.
La nueva Nissan Elgrand impulsó los resultados de ventas de la marca en Japón durante septiembre de 2026.
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Nissan presentó sus resultados de ventas, producción y exportación correspondientes al mes de septiembre de 2026. Ante un panorama de contrastes entre sus principales mercados. La automotriz japonesa reportó un volumen global de 249,759 unidades vendidas, representando así una disminución de 10.2% respecto al mismo mes de 2025.

Contenido
México y Estados Unidos muestran crecimiento en ventas de NissanProducción global también presenta retroceso

De acuerdo con las cifras de Nissan Motor Co., Ltd., entre abril y septiembre de 2026 la compañía comercializó 1 millón 355,233 vehículos a nivel mundial. Siendo esta una caída de 11.8% frente al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, algunos mercados mostraron resultados positivos, ya que Japón registró un crecimiento de 17.7% durante septiembre, con 45,315 unidades comercializadas. Este desempeño estuvo impulsado por modelos como Roox, que mantuvo ventas superiores a las 10 mil unidades. Mientras que los pedidos acumulados del nuevo Elgrand superaron esa misma cifra después de su presentación en julio.

México y Estados Unidos muestran crecimiento en ventas de Nissan

En Norteamérica, Nissan alcanzó 107,784 unidades vendidas durante septiembre, un incremento de 10% interanual. Por lo que:

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  • Estados Unidos registró 75,401 vehículos comercializados, con un avance de 10.4%
  • México reportó 24,273 unidades, equivalente a un crecimiento de 15.7%

En el mercado estadounidense, la estrategia enfocada en ventas minoristas mantuvo una racha de 19 meses consecutivos de crecimiento. Además, modelos como Frontier, Pathfinder y Rogue contribuyeron a los resultados positivos.

Por su parte, INFINITI registró un aumento de 20.3% en sus ventas minoristas durante septiembre, impulsado por el desempeño del QX80.

Producción global también presenta retroceso

En contraste con el crecimiento comercial de algunos mercados, la producción mundial de Nissan alcanzó 222,615 vehículos durante septiembre. Siendo una disminución de 17.8% frente al año anterior.

México produjo 44,355 unidades, lo que representó una caída de 26.3%. Durante el periodo de abril a septiembre, la producción nacional acumuló 260,684 vehículos, 24.1% menos que en 2025.

China también enfrentó un escenario complicado, con una caída de 61.6% en ventas y de 60.5% en producción durante septiembre. Ante este panorama, Nissan continúa impulsando su transición hacia los vehículos de nueva energía (NEV) en ese mercado.

Finalmente, las exportaciones desde Japón sumaron 27,856 unidades, un crecimiento de 10.1%. Con estos resultados, Nissan enfrenta el reto de recuperar sus volúmenes globales mientras fortalece su presencia en mercados estratégicos y ajusta su estrategia de electrificación.

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