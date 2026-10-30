En el Programa de Evaluación de Nuevos Coches para América Latina y el Caribe, LATIN NCAP califica con cero estrellas al Chery Tiggo 2. De acuerdo con el primer resultado de las pruebas de choque de 2026 y primer resultado bajo los protocolos de evaluación actualizados.

Cabe mencionar que la organización incluye en su reporte al Chery Tiggo 2, Tiggo 2 Pro, Tiggo 2 Pro Max y el Chirey Tiggo Pro para México. También recordó que estos modelos son producidos en China.

“Hoy se publica el primer resultado de las pruebas de choque de 2026 y el primer resultado bajo los protocolos de evaluación actualizados, con un decepcionante cero estrellas para el Chery Tiggo 2 / Tiggo 2 Pro / Tiggo 2 Pro Max y el Chirey Tiggo Pro para México”.

Tiggo 2, que ofrece 4 airbags y Control Electrónico de Estabilidad (ESC) de serie, fue evaluado en el impacto frontal y lateral. Así como en el latigazo cervical (asientos delanteros y traseros), protección peatonal, ESC y prueba de alce.

LATIN NCAP califica con cero estrellas al Chery Tiggo 2 debido a que el automóvil mostró una protección deficiente en el pecho del conductor en el impacto frontal. Además del riesgo de incendio, lo que llevó a cero la estadística de Ocupantes Adultos.

Logrando:

-0% en Ocupantes Adultos

-0% en Ocupantes Menores

-48.89% en Protección de Peatones y Usuarios Vulnerables de la Carretera

-y 45.45% en Asistencia de Seguridad

Más del reporte de LATIN NCAP sobre la protección del Tiggo 2

Chery Tiggo 2, Tiggo 2 Pro, Tiggo 2 Pro Max y el Chirey Tiggo 2 mostraron una estructura inestable combinada. Con un área inestable del espacio para pies en el choque frontal y alta compresión torácica que provocaron una mala protección del pecho del conductor en el impacto frontal.

“Como el coche no ofrece protección lateral en la cabeza como estándar, el impacto con el poste no se realizó y se penalizó la puntuación”, se indicó. Incluso la falta de protección lateral para la cabeza de adultos y niños en los asientos delanteros y traseros es una preocupación importante.

De hecho, el vehículo mostró un riesgo de incendio durante la prueba frontal, lo que pondría en peligro a pasajeros y primeros intervinientes. Específicamente, la protección para los niños ocupantes mostró un rendimiento alarmantemente bajo (0%).

Alejandro Furas, secretario general de LATIN NCAP, señaló que en el mercado latinoamericano y caribeño, la mayoría de los fabricantes de automóviles siguen la evolución propuesta por dicha organización en seguridad en modelos actuales y futuros.

Está claro que el Tiggo 2 no es así y pone a Chery en el punto de mira por ofrecer un rendimiento de seguridad tan bajo en un modelo que pertenece al segmento popular de nuestra región”, añadió.

Finalmente, Stephan Brodziak, presidente de la LATIN NCAP, destacó que “Chery debe abordar con urgencia estos graves fallos y demostrar mejoras mediante pruebas independientes”.

Los gobiernos deben introducir urgentemente el etiquetado obligatorio de seguridad vehicular basado en evaluaciones independientes, para que los consumidores puedan comprender los riesgos asociados a vehículos con malas calificaciones y el nivel de protección que ofrecen aquellos que rinden bien”, indicó.

El informe completo: Chery – Chirey Tiggo 2 / Tiggo 2 Pro / Tiggo 2 Pro Max + 4 airbags — 0 estrellas (Test 2026) | Latino NCAP

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