Leapmotor, respaldada por el grupo Stellantis, se convirtió en la primera startup china en alcanzar los 2 millones de vehículos fabricados. Un hito que se materializó en la planta inteligente de Jinhua el pasado 19 de noviembre de 2026 y que se atribuyen al rápido crecimiento que ha tenido la marca en los mercados globales.

De acuerdo con información difundida por Stellantis, Leapmotor se ha convertido en una de las principales marcas dentro del segmento de los vehículos eléctricos. Sus entregas globales sumaron 106 mil 127 unidades en octubre de 2026. Un crecimiento sostenido que se ha prolongado a lo largo de los últimos cuatro meses.

Además, entre enero y octubre, la marca materializó la entrega de 772 mil 66 vehículos, lo cual supuso un aumento de 65.88%

La notable expansión de la marca china ha estado acompañada del auge de los vehículos eléctricos chinos, que apuestan por la tecnología y el rendimiento.

En el caso de Leapmotor su apuesta se centra en los vehículos de rango extendido (REEV).

Recientemente, el fabricante presentó en México, los nuevos C10 y C16, dos SUVS ultra híbridos con el que la marca se propone expandir su presencia y ventas en el país.

Cabe señalar que previo al debut de estas dos unidades, Stellantis nombró a Mariana Lavigne, como directora de la marca. Un cargo que asumió con el propósito de consolidar a Leapmotor.

Leapmotor apoya su crecimiento en la tecnología

Detrás del crecimiento de Leapmotor se encuentra una propuesta basada en la tecnología, la calidad y la eficiencia operativa. Por ello, el fabricante impulsa un modelo de negocio enfocado en acercar las nuevas tecnologías a un público cada vez más amplio.

En consecuencia, sus vehículos integran pantallas en gran formato, conectividad digital, asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y sistemas eléctricos capaces de ampliar la autonomía de los autos.

Recientemente, el SUV C10, uno de los modelos más exitosos de la marca llegó a México.

Además, dichas unidades están construidos sobre diferentes plataformas (A,B,C,D) que atraviesan la mayor parte de segmentos. Desde compactos hasta SUVS.

En ese escenario los vehículos medianos y alta gama de Leapmotor han tenido un particular éxito. Pues hasta ahora representan cerca de la mitad de los vehículos producidos por la startup chino.

La serie C, por sí sola, se acerca al millón de unidades vendidas a nivel mundial. Puesto que, tanto el C10 como el C11 han superado, cada uno, las 350 mil unidades vendidas a nivel global.

Por otra parte, el B10 sigue siendo uno de los modelos más vendidos de la marca, mientras que el B03X, disponible fuera de China desde octubre, figura entre los modelos de mayor éxito en su segmento.

Así, con una oferta variada, pero centrada en las nuevas tecnologías Leapmotor acelera su expansión en los mercados globales.

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