Durante los 10 primeros meses de 2026, el mercado de autofinanciamiento automotriz registró una disminución en las contrataciones y adjudicaciones. Pero un aumento positivo en las entregas de vehículos nuevos.

El Reporte de Indicadores de Autofinanciamiento Automotriz, difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reveló que entre enero y octubre de 2026, las nuevas contrataciones cayeron 2.3% para situarse en 18 mil 820. Por otra parte, las adjudicaciones se situaron en las 8 mil 691, retrocediendo 6.6% anual. Sin embargo, en ese mismo periodo, las entregas aumentaron 6.6%, situándose en las 7 mil 743 unidades.

En ese escenario Autofinanciamiento Mazda, Suauto Chevrolet y Sicrea Nissan se consolidaron como las instituciones que más contratos y entregas concretaron.

Entre enero y octubre de 2026, el brazo de Mazda y AFASA lideraron las nuevas contrataciones y también las entregas.

Autofinanciamiento Mazda también se mantiene como el primer lugar en el ranking de participación de mercado, dominando el 50%. Mientras que Suauto de Chevrolet mantiene el 15.7% y Sicrea de Nissan el 13.8%.

Autofinanciamiento Mazda domina el mercado

Dentro del Autofinanciamiento, la AMDA distingue tres fases clave para documentar la evolución de esta modalidad de compra. El primero es el contrato, es decir cuando un cliente se adhiere a este esquema. Segundo, la adjudicación, cuando la institución, bajo sus propias normas y esquemas, decide asignar una unidad a determinado cliente, y finalmente la entrega, cuando este ya obtiene la unidad.

Bajo ese esquema, el reporte de la AMDA muestra que aunque el autofinanciamiento tuvo retroceso en la contratación de nuevos planes y la adjudicación, la entregas crecieron tanto en el periodo anual como en el mes de octubre, donde se registró un alza de 6.6%.

Dicho parámetro es especialmente importante para los consumidores finales ya que cada vez son más quienes se hacen de un vehículo nuevo a través del autofinanciamiento.

En ese escenario, el reporte de la AMDA sobre el autofinanciamiento destacó que de enero a octubre de 2026 el brazo financiero de Mazda y AFASA dominaron las entregas con mil 751 y 2 mil 110 unidades, respectivamente.

Tan sólo en el mes de octubre, Autofinanciamiento Mazda entregó 22 unidades; seguida de Sicrea Nissan con 198 y Afasa de Volkswagen con 196.

Al desglosar los resultados por tipo de empresa, el reporte reveló que, de enero a octubre de 2026, las compañías no afiliadas a la asociación tuvieron un mejor desempeño en dos de los tres indicadores.

En adjudicaciones, las afiliadas contabilizaron 4 mil 573 unidades, una reducción de 9.4%, mientras que las no afiliadas sumaron 4 mil 118, con una caída de 3.2%.

Empresas no afiliadas ganan terreno

La diferencia fue más evidente en las entregas. Las empresas no afiliadas alcanzaron 3 mil 861 vehículos, un crecimiento de 17.2%. Mientras que las afiliadas reportaron 3 mil 882 unidades, una disminución de 2.2%.

Por empresa, Autofinanciamiento Mazda encabezó la contratación, con 8,240 operaciones y una participación de 43.8% del total. También lideró las adjudicaciones, con 2 mil 719 unidades.

En este escenario, durante el periodo enero-octubre de 2026, Autofinanciamiento Mazda Suauto de Chevrolet y SICREA de Nissan se consolidan como los entes que dominan el mercado de autofinanciamiento. Registrando el mayor número de contratos, adjudicaciones y entregas.

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