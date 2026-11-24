Durante el Buen Fin 2026 no solo se puso a prueba la capacidad de compra de los mexicanos, sino que también exigió una operación logística capaz de responder al crecimiento del comercio electrónico. Detrás de cada pedido entregado a tiempo, el autotransporte de carga desempeñó un papel fundamental, respaldado por tecnologías de conectividad que mantienen a los tractocamiones comunicados incluso en zonas remotas.

De acuerdo con el Reporte de Resultados de El Buen Fin 2025 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), las ventas digitales alcanzaron los 45 mil 900 millones de pesos. Siendo este un crecimiento de 31% frente al año anterior; además, el canal online representó 21% de las ventas totales de la campaña.

Con estos volúmenes de operaciones incrementó la presión sobre la cadena de suministro. En el caso de México, el autotransporte moviliza 56.8% de las mercancías y concentra más del 80% del comercio terrestre transfronterizo. Por lo que mantener las unidades en movimiento resulta indispensable para abastecer centros de distribución y puntos de venta.

Tractocamiones convertidos en centros de información vía satélite

La conectividad ha representado un cambio importante para el transporte pesado. Mientras que antes el seguimiento dependía de frecuencias de radio y redes celulares con cobertura limitada, las arquitecturas telemáticas actuales permiten transmitir información de las unidades durante sus recorridos, incluso en regiones alejadas.

“Hoy un tractocamión es, en esencia, un centro neurálgico de información sobre ruedas”, señaló Jorge Vargas, director de Desarrollo de Mercado y Portafolio en Daimler México. El directivo destacó que la conectividad ayuda a anticipar contingencias mecánicas y optimizar los recorridos durante periodos de alta demanda.

Entre sus principales aplicaciones destaca el monitoreo de inventarios en tránsito. Mediante el cálculo de tiempos estimados de llegada y la supervisión de condiciones como la temperatura en remolques refrigerados.

También facilita el mantenimiento predictivo, pues permite identificar anomalías en el tren motriz. Antes de que provoquen una avería y detengan la operación.

Seguridad y eficiencia en cada kilómetro

La telemetría también contribuye a reducir costos mediante la optimización de rutas y el consumo de combustible. Este punto resulta relevante porque el diésel representa entre 40% y 50% de los gastos operativos de una flota.

Al mismo tiempo, las herramientas como las geocercas, los sensores de apertura y los protocolos de respuesta remota fortalecen la seguridad de las unidades y sus operadores.

Finalmente, la coordinación entre los recorridos de larga distancia y las redes de última milla permite que los productos lleguen a sus destinos. Así, durante El Buen Fin, la conectividad satelital y los sistemas de información se convirtieron en aliados para mantener el flujo de mercancías y responder a las exigencias del comercio mexicano.

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