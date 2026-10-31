Lexus ES 350h llega a México con nueva generación híbrida de 244 hp

Lexus acaba de ampliar su oferta de electrificación en México, esto con la llegada del nuevo ES 350h 2026. Un sedán que estrena su octava generación con cambios en diseño, tecnología y confort. Además de incorporar por primera vez en la marca su sistema híbrido eléctrico de sexta generación.

Esta presentación se realizó el 16 de octubre, durante House of Hybrids, un encuentro en el que Lexus reunió su portafolio de vehículos híbridos eléctricos. Esto para mostrar sus distintas propuestas de desempeño y experiencia a bordo.

El nuevo ES 350h se encontrará disponible en dos versiones: Premium y Luxury. Ambas combinan un motor de 2.5 litros y cuatro cilindros en línea con tecnología eléctrica para desarrollar una potencia conjunta de 244 caballos de fuerza (hp), con tracción delantera y cinco modos de manejo.

Con este lanzamiento, Lexus actualiza uno de los modelos que forman parte de su historia desde el nacimiento de la marca en 1989, junto con el LS. El ES se comercializa en más de 80 países y regiones, donde ha construido su reputación alrededor de una cabina silenciosa, amplitud interior y confort de marcha.

Para desarrollar esta nueva generación, los equipos de diseño, ingeniería y evaluación trabajaron en el Toyota Technical Center Shimoyama, en Japón. Entre sus objetivos estuvieron reducir el ruido y las vibraciones, además de conseguir una respuesta progresiva que favorezca tanto a quien conduce como a los pasajeros.

Lexus ES 350h apuesta por tecnología y confort en el interior

El habitáculo incorpora el concepto Tazuna, la filosofía de diseño que busca acercar los controles y la información al conductor para facilitar su interacción con el vehículo. Esta disposición se complementa con una pantalla central de 14 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas.

En la versión Luxury, la experiencia a bordo suma un sistema de audio Mark Levinson de 17 bocinas y una iluminación ambiental vinculada con la música. De la misma manera, Lexus incorpora nuevas propuestas de materiales interiores inspiradas en el bambú y ofrece siete opciones de color exterior.

La marca también retoma sus principios japoneses para definir la experiencia de sus vehículos, entre ellos destaca Omotenashi, relacionado con una hospitalidad que busca anticiparse a las necesidades de las personas. Takumi, que representa la maestría artesanal y el cuidado de los acabados, y Kaizen, enfocado en la mejora continua.

En materia de seguridad, el ES 350h integra Lexus Safety System+, que contempla control crucero con radar dinámico. Así como alerta de salida de carril, sistema de precolisión, luces altas automáticas y reconocimiento de señales de tránsito.

Además, incorpora servicios conectados como Remote Connect, Service Connect, Drive Connect y Safety Connect, este último con asistencia SOS disponible las 24 horas.

Lexus busca fortalecer su oferta híbrida en México

La llegada del nuevo sedán también responde a la estrategia de electrificación de la compañía, que actualmente, seis de los ocho modelos que Lexus comercializa en México cuentan con una alternativa híbrida eléctrica, representando 75% de su gama. Asimismo, durante 2025, el 80% de las ventas de la marca en el país correspondió a vehículos con esta tecnología.

Luis Cano Romero, subdirector nacional de Ventas y Entrenamiento de Lexus México, señaló que con el ES 350h la compañía busca consolidar su presencia en el segmento de sedanes de lujo. Y fortalecer la participación de la tecnología híbrida eléctrica en su crecimiento nacional.

La expectativa comercial de la firma es colocar cerca de 200 unidades durante el primer año de ventas.

En cuanto a precios, el Lexus ES 350h Premium estará disponible por 1 millón 69 mil 900 pesos, mientras que la versión ES 350h Luxury tendrá un precio de 1 millón 169 mil 900 pesos. Ambas comparten el mismo sistema híbrido eléctrico y se diferencian por el equipamiento y los elementos de confort.

Con esta incorporación, Lexus busca mantener su apuesta por la electrificación en el mercado mexicano, a través de un sedán que combina la evolución tecnológica de la marca con los atributos de lujo, amplitud y confort que han caracterizado al modelo desde sus primeras generaciones.

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