La Asociación Filantrópica Cummins cumple 30 años de colaboración y compromiso en México. Además de compartir valores con otras organizaciones que han caminado junto a todo el equipo de la compañía en este recorrido.

En este sentido, la Asociación Filantrópica Cummins (AFIC) agradeció la confianza, la dedicación y el trabajo de esas organizaciones. De hecho, mencionó que “hacen posible que más personas y comunidades tengan acceso a mejores oportunidades”.

“Este aniversario también es suyo. Gracias por inspirarnos, por sumar esfuerzos y por demostrar que cuando trabajamos juntos, podemos generar un impacto que trasciende generaciones”, indicó la AFIC en un comunicado.

Cabe mencionar que la fundación trabaja para fortalecer comunidades a través de iniciativas que fortalecen la educación. Además de la equidad y el cuidado del medioambiente.

Principalmente, “por el compromiso de nuestros colaboradores, voluntarios y aliados”, se añadió. Incluso “este aniversario representa una oportunidad para celebrar una historia construida con propósito y seguir inspirando acciones que generen un impacto positivo”.

Al respecto, Federico B. García Suchowitzki, director de Ventas, Servicio y Marketing-México & LatAm en Cummins Inc., compartió que “en este año celebramos nuestro 30 aniversario de transformar vidas y fortalecer comunidades”.

Por lo tanto, mencionó en redes sociales, queremos reconocer a quien encabeza nuestra fundación. Es decir, a Gaspar Aguilar, presidente de la fundación y Mexico Operations + Latam Components Leader en Cummins Inc.

“Cuyo liderazgo y compromiso han sido clave para fortalecer nuestra misión y ampliar el impacto de nuestro trabajo en favor de las comunidades”. Ahora que la Asociación Filantrópica Cummins cumple 30 años de colaboración y compromiso.

Así trabaja la Fundación Cummis México

Fundación Cummis México atiende tres áreas prioritarias: educación, medioambiente y equidad. Primero, en educación mejoran la calidad y la alineación de los sistemas educativos para garantizar que los estudiantes de hoy estén listos para la fuerza laboral de mañana.

Después, en medio ambiente garantizan que todo lo que hacen conduce a un ambiente más limpio saludable. Tercero, en equidad, aumentan la oportunidad y la equidad para quienes más lo necesitan, de acuerdo con el informe anual 2025 de la AFIC.

Fundación Cummis México atiende educación, medioambiente y equidad en diferentes comunidades.

Vale mencionar el que el modelo de voluntariado también implica tres áreas prioritarias. En impacto sustentable trabajan estratégicamente con las organizaciones para lograr un impacto duradero en la comunidad. Las actividades que se incluyen son Proyectos 6 Sigma y planeación estratégica

En colaboración, los colaboradores de Cummins utilizan sus conocimientos y habilidades para buscar soluciones con las organizaciones. Las actividades que se incluyen son proyectos 5S, programas de mentoría y capacitaciones.

Respecto al compromiso se crean vínculos de confianza con las organizaciones, permitiendo a los voluntarios conocer sus necesidades y los beneficiarios, fomentando una colaboración conjunta. Las actividades que se incluyen son lectura a niños, visitas a adultos mayores y reforestación.

Sigue leyendo: