La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, desde China, llegó el primer tren de pasajeros para ruta CdMx-Pachuca. Procedente del Puerto de Zhuzhou, ubicado en la provincia de Jiangsu.

El tren arribó a la terminal ferroviaria de Pantaco en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) y su equipo recibieron la unidad cabeza de serie del tren.

De hecho, es una unidad 100% eléctrica. Y con el propósito de impulsar la generación de empleos, el resto de la flota ferroviaria será ensamblada en Querétaro. También contribuirá al desarrollo económico regional.

Con una longitud de 102 metros, el tren tiene capacidad para transportar a 893 pasajeros. Además, cuenta con asientos prioritarios, espacios destinados al traslado de equipaje y bicicletas.

Así como un sistema de videovigilancia al interior y exterior, características que contribuyen a ofrecer un servicio cómodo, seguro y accesible, añadió la dependencia en un comunicado.

“Con estas acciones, avanza la recuperación de los trenes de pasajeros como una alternativa de movilidad moderna, eléctrica y sustentable. Que permitirá conectar comunidades, acercar oportunidades y fortalecer el desarrollo económico y turístico del país”.

Ruta que conectará la capital del país con Hidalgo

De acuerdo con el proyecto federal, serán 15 unidades las que integrarán la flota de este nuevo servicio. De hecho, conectará la terminal de Buenavista con Pachuca a lo largo de una ruta de 100 kilómetros.

58 kilómetros corresponden a nueva vía electrificada, cuya construcción se realiza en coordinación con el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. Es decir, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el tramo AIFA-Pachuca.

Para esta etapa del proyecto se contempla la construcción de siete estaciones y una terminal que conectarán distintas localidades de la zona metropolitana de Pachuca y del Valle de México.

Incluso se estima una demanda diaria de más de 100 mil pasajeros y un tiempo de recorrido de una hora con 15 minutos entre Buenavista y Pachuca, se indicó sobre la noticia de que llegó el primer tren de pasajeros para ruta CdMx-Pachuca.

Llegó a la terminal ferroviaria de Pantaco, ubicada al norte de la Ciudad de México, procedente de los talleres de la empresa CRRC, en Zhuzhou, China, de donde salió en agosto del presente año.

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