En LATAM, el supply chain aumenta 33% su inversión en agentes de IA: Soy Logístico aborda retos y ventajas

La Inteligencia Artificial llegó para transformar la forma en cómo se entiende y gestiona la logística y el transporte en México. Entre 2024 y 2025, la inversión del Supply Chain en tecnología creció 8%. Y de esta, el 33% estuvo focalizada en el desarrollo de agentes de IA.

Sin embargo, la implementación de estos sistemas aún enfrenta retos importantes, sobre todo, en lo relacionado a la capacitación de personal especializado y el objetivo con el que se usan.

Durante el antepenúltimo #Desayunando de Soy Logistico 2026, expertos en cadenas de suministro analizaron las ventajas de la IA, pero también los desafíos que enfrentan las organizaciones para adaptarse a los nuevos escenarios.

En el panel ‘La implementación de la logística en USA vs LATAM: mitos y realidades’, Jessica Uscanga, experta en Supply Chain; Israel Villarello, ejecutivo Supply Chain y miembro de EGADE Business School; Yael Camacho, executive de Google; Héctor Hugo Corona, Supply Chain Transport Director en DHL Supply Chain y Enrique Vázquez de Recurso Confiable, aseguraron que, si bien la IA tiene el potencial de aumentar la productividad y rentabilidad de una empresa, su éxito está ligado a:

El objetivo para el cual se implementa

Tipo y seguridad de datos con los que se entrena

La captación de talento especializado que sepa utilizarla

Soy Logístico delinea el panorama actual

La principal barrera que enfrenta la Inteligencia Artificial en las operaciones reales logísticas está relacionada con la calidad de los datos. Si la información con la que se alimenta es poco confiable o errónea, los modelos de predicción fallarán, afectando toda la operación.

De ahí que en los próximos años, el éxito de estos sistemas – especialmente aquellos con los que se crean agentes virtuales– dependerá de los humanos que hayan desarrollado las capacidades para gestionarlos.

Por otra parte, Yael Camacho, executive de Google, advirtió que la ciberseguridad formará parte esencial de la implementación de la IA en el sector. Pues muchas veces, las empresas manejan datos sensibles de ellos o sus clientes.

Tienen que tomárselo muy enserio. He conocido, incluso ejecutivos de grandes empresas que utilizan su IA personal, llámese Chat GPT o Gemini, para procesar datos de trabajo. Eso no se debe hacer. Entendamos para qué nos sirve la IA. No es un reemplazo, es una herramienta que, según como la alimentemos, nos ayuda a eficientar el trabajo”, expresó Yael Camacho.

En ese sentido, la consultora Jessica Uscanga, señaló que “Latinoamérica no está preparada para dejar todo el poder de las decisiones a la IA”.

Por otra parte, Héctor Hugo Corona aseveró que las empresas necesitan de modelos que sean consistentes, sostenibles y confiables.

Empresas invierten más en IA

Datos de Gartner, presentados por Enrique Vázquez, director general de Recurso Confiable, revelaron que entre 2024 y 2025, la inversión del sector logístico en tecnología aumentó 8%.

De esta inversión, el 33% se enfocó en IA generativa. Es decir la creación de agentes virtuales. Lo anterior difiere de lo que pasa en otros países, principalmente en Estados Unidos, donde la inversión gira entorno a las tecnologías de automatización.

Mientras en el país vecino, el Supply Chain se plantea cómo automatizar todo, en LATAM el objetivo es amplificar con IA lo que los expertos ya hacen. Por ello, en la región, el uso IA será híbrido. Es decir máquina más humano.

El uso de la IA en la logística dependerá de los objetivos de cada empresa.

Está relación también condicionará los nuevos puestos de trabajo. Más allá de reemplazar a los humanos, la logística demandará especialistas en monitoreo y torre de control.

Finalmente, Enrique Vázquez planteó un camino con cuatro ejes para alcanzar el éxito deseado con la IA en la logística.

Aplicación de sistemas mainstream integrados

Gobernanzas de datos

Adoptar un roadmap de madurez por fases

Invertir en talento local

Adaptarse al futuro

En México, la realidad apunta a que en los próximos tres años, la mayoría de empresas utilizará uno de estos sistemas. Las cuales evolucionarán hasta convertirse en herramientas capaces de acatar órdenes y realizar tareas puntuales.

Por ello, la capacitación de personal, la adaptabilidad y ciberseguridad serán vitales para el transporte y la logística.

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