Mercedes-Benz Autobuses entrega las primeras unidades del Paradiso G8: Un autobús sin retrovisores

Mercedes-Benz Autobuses entregó a Transpais, la primera de 21 unidades del nuevo autobús de lujo Paradiso G8 1800 DD. Se trata de la primera unidad equipada con el Sistema de Espejos de Reflexión Virtual (ERV) que sustituye los espejos retrovisores tradicionales por sistemas de cámaras ultra avanzadas.

La empresa, líder en el transporte de pasajeros en la zona norte, renovará parte de su flota actual con estas unidades, fabricadas con carrocería Marcopolo.

El nuevo Paradiso G8 1800 DD cuenta con una capacidad para 64 pasajeros, asientos reclinables y espacioso, pantallas de infoentretenimiento personales, cámaras 360° puertos de carga USB y WiFi.

Dicha unidad está montada sobre un chasis Mercedes-Benz, con configuraciones opcionales de 6×2 y 8×2. Su motor de alta eficiencia OM457 entrega una potencia de hasta 428 caballos de fuerza y un torque de 2, 000 lb pie.

Además, cuenta con tecnología BlueTech lo que garantiza un bajo índice de emisiones contaminantes.

En cuanto a sus dimensiones, el largo alcanza los 15 metros y de ancho, llega a los 2.6 m, con lo cual brinda un comodidad y espacio excepcionales para los pasajeros.

Paradiso G8 estrena sistema ERV en lugar de espejos retrovisores

Mercedes-Benz Paradiso G8 1800 DD también llega a Tranpais como el primer autobús sin espejos retrovisores.

En lugar de los tradicionales espejos, este flamante autobús integra el sistema ERV. Dicho sistema está integrado por cuatro cámaras, una superior y otra inferior, instaladas en los brazos aerodinámicos superiores frontales de la unidad.

Daimler Buses entregó las primeras unidades de Paradiso G8 en la Casa del Autobús.

Las cámaras están posicionadas de tal forma que es posible captar tanto la visión trasera como lateral de la unidad, aumentando la visibilidad que el operador tiene del espacio y la carretera.

Con la entrega de esta primera unidad, Mercedes-Benz Autobuses no sólo estrecha su alianza con una de las empresas más importantes de la Frontera, sino que marca un hito en cuanto a innovación, equipamiento y tecnología en el transporte de pasajeros.

Hoy celebramos una nueva entregada de unidades Paradiso 1800 DD G8 para Transpaís, una empresa mexicana. Cuya historia comenzó en 1930 cuando el señor Abelardo Osuna inició operaciones con un autobús dedicado al transporte de correspondencia y refacciones en ciudad Mante, Tamaulipas”, expresó la armadora en un post que festeja la alianza con Transpaís y la entrega del primer autobús de este tipo.

En los siguientes meses, la armadora, parte del conglomerado de Daimler Buses finalizará la entrega de 21 unidades. En el marco del festejo por los 96 años de existencia de Transpaís.

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