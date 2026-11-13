Multinacional brasileña WEG invertirá 200 mdd en Morelos

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard anunciaron una inversión de WEG por 200 millones de dólares, que servirán para ampliar las operaciones de la multinacional brasileña en Morelos.

Un estado en el que actualmente opera una planta de motores con 6 mil empleados. La nueva inversión, según puntualizó el secretario de Economía, servirá para contratar a 2 mil nuevos colaboradores. E impulsar el crecimiento de la empresa líder en la fabricación de componentes eléctricos y soluciones tecnológicas.

Fundada en 1961, WEG se destaca por la fabricación de motores eléctricos y controles. Así como generación de energía, transformadores, productos y sistemas de electrificación, automatización y digitalización.

La empresa tiene presencia en 135 países con centros de fabricación en 18, uno de ellos México.

De acuerdo con datos de la WEG sus ingresos netos alcanzaron los 40 mil millones de reales en 2025. Más de 7 mil dólares estadounidenses.

En ese escenario, la presidenta Sheinbaum destacó que la nueva inversión de WEG en el país servirá para impulsar no sólo la productividad y generación de nuevos empleos. Sino para evitar la dependencia de componentes eléctricos. “Porque no importamos los equipos, sino que se producen en México”, explicó.

Daniel Godinho, vicepresidente de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Grupo WEG, agradeció el apoyo para concretar la inversión y señaló que la empresa mantiene su “confianza en México, un país con potencial para hacer frente a la revolución tecnológica”.

Nueva inversión de WEG en Hidalgo : pic.twitter.com/L6PaFS8EAV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2026

México impulsa la inversión extranjera

Durante el primer semestre de 2026, México registró un máximo en la Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a los 34 mil 968 millones de dólares.

Para el segundo semestre de 2026, el 88.5% de dicho monto correspondió a 88.5% de reinversión de utilidades; 7.8% en nuevas inversiones y 3.7% a cuentas entre compañías.

Durante ese periodo, Estados Unidos se mantuvo como la principal fuente de IED, con 48,2% del total; seguido de España, con 14.2% y Canadá con 5%.

Ciudad de México se posicionó como el principal destino para dichas inversiones seguido de Nuevo León, Estado de México, Baja California y Jalisco.

Sin embargo, en los últimos meses Morelos impulsa programas de atracción de inversión. Hasta el momento tiene una cartera de 24 proyectos abiertos, que representarán más de 4 mil millones de pesos en inversión.

Además, el Gobierno estatal proyecta la apertura de tres nuevos parques industriales. En ese escenario, la nueva inversión de WEG llega en un momento de transformación y crecimiento para el estado. Y reafirma la confianza industrial en México.

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