La empresa logística Luuna va por entregas diferenciadas con 10 Cargo Van V9 de BYD Trucks, con la participación de Element Fleet Management. Con esta transacción, la empresa logística incorpora a su flota unidades de BYD Trucks que facilitan las maniobras de carga y descarga de productos delicados pero voluminosos.

Mientras que Element Fleet Management México facilita la incorporación de vehículos eléctricos a las operaciones comerciales de Luuna. Además, se acelera la transformación de la movilidad en México y las empresas avanzan en sus estrategias de electrificación.

Luis Fernando Rodríguez, gerente de Logística de Luuna, destacó que las unidades se integran a las entregas en la Ciudad de México. Así como en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Incluso “las unidades de BYD nos van a ayudar a todo lo que pensamos hacer hacia el futuro”. Toda vez que consideran expandir operaciones en otras ciudades donde tienen presencia bastante importante. Como Guadalajara o Monterrey.

Eso esperamos que sea en el corto, mediano plazo. Entonces, seguiremos ampliando nuestra flota y qué mejor que hacerlo con vehículos que traen muy buena innovación, que están electrificados.

Después, Manuel Genel, director general de BYD Trucks México, destacó en el evento que, para la marca, la primera entrega de las V9 representa un nuevo segmento de mercado en México. Además de que estos vehículos son “mucho más confortables, sin duda, para los operadores”.

Con la entrega de las 10 unidades, se formaliza una relación entre las tres empresas como socios estratégicos.



¿Qué ofrecen las Cargo Van V9 a la entrega urbana?

En cuanto a las características del vehículo, BYD Cargo Van V9 cuenta con una capacidad de 1,300 kilogramos de carga útil, haciéndola adecuada para el transporte de colchones. Otros atributos son la configuración de la cabina, los sistemas de asistencia a la conducción y los elementos de seguridad.

Cabe mencionar que estas características permiten atender las necesidades de entregas urbanas. Sobre todo, en zonas habitacionales. Por lo tanto, Luuna va por entregas diferenciadas con 10 Cargo Van V9 de BYD Trucks.

En materia de servicio, destaca la disponibilidad de refacciones a nivel nacional y la operación de tres almacenes en el país. Por ejemplo, BYD Trucks busca garantizar el suministro de componentes y evitar interrupciones en las actividades de distribución.

Finalmente, Sandra Hernández, directora de Comunicaciones de Element Fleet Management, destacó que “lo importante es acompañar a marcas supergrandes como lo es Luuna y también BYD Trucks. Esta entrega tan significativa representa un gran paso hacia la movilidad más sostenible en México“.

La entrega de las 10 unidades Cargo Van V9 de BYD Trucks a Luuna representa una oportunidad para impulsar operaciones más eficientes, incorporar tecnología de última generación y avanzar hacia una movilidad más sostenible.

BYD sigue comprometida con la innovación y vanguardia en electromovilidad.



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