HKC llegará a Villa de Reyes, San Luis Potosí, a fin de año

San Luis Potosí será receptor de una inversión de 150 millones de pesos para la industria automotriz. De hecho, HKC llegará a Villa de Reyes a fin de año, según acordaron autoridades estatales con representantes de la firma coreana.

Específicamente, este municipio potosino ofrece condiciones favorables para establecer operaciones y reducir costos dentro de dicha industria. Asimismo, en electromovilidad. La compañía planea instalar 13 líneas de producción automatizadas.

Lo anterior lo comunicó Alfonso Rodríguez Baldazo, director de Desarrollo Económico de Villa de Reyes, a medios locales. HKC llegará a Villa de Reyes a fin de año, municipio ubicado al suroeste de la entidad.

Según el funcionario, HKC iniciará la construcción de sus instalaciones a fin de 2026 en Villa de Reyes. Incluso dijo que es una de cuatro firmas que tiene asegurada una inversión en San Luis Potosí.

HKC es una compañía coreana dedicada a la fabricación de sistemas de seguridad para vehículos. Como soluciones de ingeniería e implementación de sistemas tecnológicos para la operación y monitoreo de autopistas.

¿Qué implica la inversión coreana de HKC?

Después de la primera inversión coreana en el estado, la compañía desarrollaría, en los próximos 5 a 10 años, un clúster especializado. Abriendo la oportunidad de que San Luis Potosí se posicione en el mercado internacional.

En dicha compañía ven que desde Villa de Reyes “podemos generar condiciones para competir directamente con China”, mencionó a CN13Noticias. Por ejemplo, en materia de costos para la industria automotriz y de electromovilidad.

Además, añadió que el estado podría consolidarse en la próxima década como uno de los principales centros de desarrollo de electromovilidad en el país. Incluso para competir en costos de producción con Estados Unidos y Europa.

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