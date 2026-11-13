MG Racing Team conquista el Gran Premio de México con dos victoria

MG Racing Team logró recuperar el protagonismo en la Súper Copa Roshfrans esto al conquistar las dos carreras disputadas durante el Gran Premio de la Ciudad de México. Celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Emiliano Richards, al volante del auto #1 de MG, consiguió un doble triunfo que fortalece las aspiraciones del equipo rumbo a la última fecha de la temporada 2026.

La escudería británica también aprovechó su participación en las actividades de soporte del Gran Premio de México, estopara demostrar los avances en la puesta a punto de su vehículo. Después de enfrentar estas dichas dificultades en competencias anteriores, el equipo técnico identificó los ajustes necesarios para mejorar el balance y la velocidad del automóvil.

Esta corrección permitió que Richards dominara las dos competencias del fin de semana y devolviera al auto #1 a los primeros planos de la categoría. Donde además, los resultados representaron un impulso anímico para la escudería antes de afrontar la definición del campeonato.

Emiliano Richards celebra el doble triunfo con MG Racing Team en el Gran Premio de México

Tras conseguir estas dos victorias en el trazado capitalino, Richards destacó el trabajo colectivo. Mismo que permitió recuperar el rendimiento del vehículo y alcanzar un resultado que se había complicado durante las últimas temporadas.

El piloto señaló que ganar ante el público del Gran Premio de la Ciudad de México tuvo un significado especial. Esto en particularmente después de varios fines de semana en los que el equipo buscó el ritmo adecuado. También reconoció la labor de los técnicos para identificar y resolver los problemas que afectaban el desempeño del automóvil.

Con este resultado, MG Racing Team llega con mayor confianza a la última competencia de la Súper Copa Roshfrans. Donde buscará mantener el rendimiento mostrado en la capital.

Puebla recibirá la definición de la temporada

La escudería prepara su estrategia para la gran final, programada para los días 14 y 15 de noviembre en el Autódromo de Puebla. En esta cita, Richards y el auto #1 buscarán defender el campeonato y cerrar la temporada con otro resultado destacado.

El doblete conseguido en el Autódromo Hermanos Rodríguez representa un respaldo al trabajo técnico y deportivo de MG Racing Team. Ahora, el desafío será trasladar ese desempeño a Puebla y mantener la competitividad en la última carrera del calendario.

Así, MG Racing Team afrontará la definición de 2026 con dos victorias recientes y el objetivo de refrendar su posición en la Súper Copa Roshfrans.

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