Logística

Con GCS en CDMX, FedEx dará soporte a 33 países del conteniente americano

El nuevo Centro de Servicios de Capacidades Globales de FedEx en la Ciudad de México requirió una inversión de 80 millones de dólares, y dará soporte a 33 países del continente americano.

Rocío Alavez
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FedEx centraliza operaciones mundiales desde su Centro de Servicios de Capacidades Globales ubicado en la Ciudad de México.
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La empresa logística inauguró un nuevo Centro de Servicios de Capacidades Globales (GCS) en la Ciudad de México. Principalmente, con el GCS, FedEx dará soporte a 33 países del conteniente americano.

Es decir, fortalecerá áreas clave como tecnología, finanzas y experiencia del cliente. De hecho, proyecta la creación de 1,000 empleos especializados. Como parte de la inversión de más de 80 millones de dólares en esta instalación,

Cabe mencionar que el GCS coordinará dichas actividades desde una sola ubicación, mismas que antes se realizaban desde diferentes oficinas o países. Además, con equipos variados; pero ahora esta parte será más especializada todavía.

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En la inauguración del centro, Jorge L. Torres, vicepresidente de operaciones de FedEx México, indicó que este país tiene “uno de los mercados más importantes para la corporación. Si nosotros ponemos esta perspectiva, México es uno de los 220 países y territorios en donde FedEx opera”.

Confianza en el talento mexicano para operaciones globales

Dijo que la empresa originaria de Estados Unidos ha conectado a México y al mundo durante más de 35 años. A través de una sofisticada red de transporte y logística, apoyando el crecimiento de las empresas, incluyendo las pequeñas y medianas.

En este sentido, con el nuevo GCS se apoyará el talento mexicano. Reafirmando la confianza en el potencial de México. “También estamos contribuyendo a seguir posicionando a México en el centro estratégico para la exportación de servicios profesionales, digitales y operativos de alto valor”, señaló Torres.

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Por su parte, Fernando Díaz Barrero, director general de Desarrollo Productivo de FedEx, dijo en el evento de inauguración que “la inversión que hoy celebramos aquí confirma la confianza de FedEx en México”.

Asimismo, la capacidad del talento mexicano para participar en operaciones globales, cada vez más sofisticadas”, finalizó el directivo. Recordando que con GCS en CDMX, FedEx dará soporte a 33 países del conteniente americano.

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