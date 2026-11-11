Logística

Motive y Routeware fusionan sus servicios para mejorar la gestión de flotas en Estados Unidos y Canadá

Motive integrará las soluciones Motive IA Dashcam Plus e IA Ominicam a la plataforma de Routeware, la cual es empleada para la gestión de flotas de recolección de residuos; las fusión busca aumentar la seguridad de las operaciones y mejorar su control y efectividad

Martha Rojas
Motive y Routeware se fusionan
Motive y Routeware se fusionan
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La plataforma de soluciones telemáticas, Motive, se asoció con Routeware para integrar cámara con IA, video y telemática vehicular en plataformas de gestión de flotas de recolección de residuos, reciclaje y servicios públicos

La fusión incorporará las soluciones de Motive IA Dashcam Plus e IA Ominicam a la Routeware SmartCity y Routeware Elements. Ambas, plataformas utilizadas por municipios y transportistas privados de Estados Unidos y Canadá para brindar servicios de recolección de basura y reciclaje. 

Con la incorporación de estas nuevas herramientas, los gestores podrán reducir el trabajo manual y resolver inconvenientes al tiempo que incrementan la seguridad de sus operadores. Esto debido a que la nueva plataforma contará con servicios de video, rastreo GPS en tiempo real, alertas de seguridad y datos sobre la unidad a operar. Entre ellos, estado del combustible, códigos de fallas u horas del motor. 

A su vez, esta información tiene el propósito de que los técnicos puedan detectar potenciales fallas antes de que ocurran. 

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En Estados Unidos y Canadá es común que los vehículos de servicio público funcionen con dos sistemas distintos. Por una parte, se emplea un rastreador para saber la ruta de la unidad y otro para verificar el recorrido. 

Con la fusión de Motive y Routeware esto ya no será necesario pues toda la información que los gestores necesitan para saber dónde y cómo está la unidad o el operador se concentrarán en una sola plataforma. 

Motive y Routeware buscan reducir accidentes 

La alianza entre Motive y Routeware también tiene como objetivo incrementar la seguridad de las operaciones en sectores tradicionalmente riesgosos. 

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En el Norte del continente, la recolección de basura está considerada una actividad de alto riesgo. Lo anterior debido a que los camiones, usualmente de más de 10 toneladas, operan en zonas altamente pobladas

Motive señala que las flotas que utilizan IA Dashcam registran hasta 80% menos accidentes. Además, se ha detectado una reducción de 63% en los costos relacionados con incidentes de tránsito. Puesto que la revisión de cámaras, rápida y precisa, facilitada por la grabación de video en tiempo real ayudan a verificar y resolver la situación en menos tiempo del que usualmente toma. 

La colaboración de Motive y Routeware se extenderá a una segunda etapa en la que ambos proveedores se enfocarán en la rentabilidad. 

A partir de 2027, Motive Operations Intelligence se integrará a Routeware mediante modelos de visión por computadora especializados en servicios de residuos.

Entre sus aplicaciones estará la detección de contenedores desbordados y excesos de residuos que pueden representar servicios adicionales no facturados. 

Motive asegura que su herramienta Overage Detection puede identificar hasta 10 veces más eventos de exceso que un operador humano.

Con esta alianza, ambas compañías buscan convertir los datos de las operaciones en herramientas para mejorar la supervisión, seguridad y eficiencia económica de las flotas.

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