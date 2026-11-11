Webfleet impulsa la inteligencia artificial y el análisis de datos para la gestión de flotas

Webfleet, la solución de gestión de flotas de Bridgestone, celebró el Customer Advisory Board (CAB) 2026 en la Ciudad de México. Con la participación de clientes y aliados de México y Chile. Esto en un contexto donde la inteligencia artificial y el análisis de datos comienzan a transformar la gestión de flotas. Esto al ofrecer herramientas que permiten anticipar riesgos, optimizar recorridos y mejorar el desempeño de los vehículos.

Este encuentro se realizó los días 21 y 22 de octubre, colocando sobre la mesa los principales desafíos de la industria. Especialmente la incorporación de tecnologías capaces de convertir grandes volúmenes de información en decisiones operativas.

Durante las sesiones, los participantes lograron intercambiar experiencias sobre video telemática, seguridad vial e inteligencia artificial. Siendo estas herramientas, quienes permiten identificar comportamientos de riesgo al volante y desarrollar modelos predictivos para anticipar problemas. Además, facilitan la planeación de rutas y contribuyen a reducir los tiempos de entrega.

La inteligencia artificial gana terreno en la gestión de flotas con Webfleet

Marcelo Godinho, vicepresidente de Mercados Emergentes de Webfleet, destacó que el CAB representa una oportunidad para escuchar las necesidades de los clientes. Así como conocer el impacto de las soluciones tecnológicas en sus operaciones.

De la misma manera, señaló que la colaboración con clientes y socios permite construir relaciones basadas en la confianza. Y desarrollar innovaciones que respondan a los retos reales del sector.

El evento también contó con la participación de:

Jan-Maarten de Vries, presidente de Webfleet

Michiel Ooms, vicepresidente de Propuesta de Valor

Tuğba Sert, directora de Excelencia en Clientes y Operaciones

Joel Ramírez, director de Webfleet en México

Andrea Iorio, especialista en inteligencia artificial y transformación digital, impartió una conferencia magistral

Como parte del encuentro, Webfleet reconoció el desempeño de sus clientes en áreas como comportamiento de conducción. Así como en seguridad vial, eficiencia de combustible y productividad. Las distinciones contemplaron soluciones como OptiDrive Insights, Video Telematics AI y Fleet Insights AI.

Fleet Advisor apuesta por decisiones basadas en datos

Durante la segunda jornada, distribuidores de México y Chile lograron analizar las oportunidades para mejorar la calidad del servicio y fortalecer el ecosistema de colaboración regional.

Uno de los temas centrales resultó ser la perspectiva de los gestores de flotas. Quienes consideran que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático tendrán un impacto importante en la industria durante los próximos cinco años.

Es así que, Webfleet presentó Fleet Advisor, un asistente basado en inteligencia artificial que proporciona respuestas personalizadas. Esto a partir del análisis de datos sobre el desempeño de las flotas.

Finalmente, Joel Ramírez destacó que la compañía busca integrar la IA de manera responsable y estructurada para convertirla en una herramienta de apoyo para sus clientes. También subrayó que esta tecnología debe funcionar como un consejero para mejorar las decisiones operativas.

Con el CAB 2026, Webfleet refuerza su apuesta por una gestión de flotas más inteligente, donde los datos, la automatización y la prevención se convierten en elementos clave para elevar la eficiencia del transporte.

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