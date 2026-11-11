Industria automotriz: más del 90% de los residuos de una planta se pueden aprovechar con la economía circular

La competitividad dentro de la industria automotriz ya no es dependiente únicamente de la calidad, el precio y la capacidad de producción. Actualmente, las armadoras también evalúan el impacto ambiental de sus proveedores, que van desde los materiales que utilizan hasta la manera en que gestionan sus residuos y consumen energía.

Entre los meses de enero y septiembre de 2026, México fabricó cerca de 3 millones de vehículos ligeros y exportó el 86% de esa producción. Ante esta actividad industrial, la sustentabilidad se convierte en un requisito para permanecer dentro de las cadenas globales de suministro.

Durante la mesa de análisis “Radiografía energética y ambiental de la industria automotriz”, organizada por Veolia en México, especialistas señalaron que las empresas deben demostrar cómo fabrican sus productos y qué impacto generan sus operaciones.

Omar Martínez, gerente de Cadena de Suministro de la Industria Nacional de Autopartes (INA), habló sobre las plataformas como Catena-X. Mismas que permiten compartir información estandarizada sobre el origen de los materiales y las estrategias ambientales de los proveedores.

Economía circular: una exigencia para los proveedores de la industria automotriz

La certificación IATF 16949 ha incorporado criterios relacionados con la economía circular. Elisa Crespo, presidenta ejecutiva del Clúster Automotriz Metropolitano, puntualizó que las empresas necesitan comprobar sus procesos de aprovechamiento de residuos. Con el objetivo de mantener sus oportunidades de negocio.

A estas condiciones se suma la Ley General de Economía Circular, misma que se encuentra vigente desde enero de 2026. Además del proyecto de NOM-160-SEMARNAT-2026, que contempla establecer una línea base para medir los residuos de los grandes generadores.

Sin embargo, recuperar materiales requiere soluciones específicas; ya que mientras los metales cuentan con cadenas de reciclaje consolidadas, los acabados superficiales y los químicos diluidos en agua representan mayores dificultades.

Ana Lilia Cortés, gerente de Economía Circular y Total Waste Management de Veolia en México, explicó que la destilación permite recuperar solventes contaminados y reincorporarse a los procesos industriales como insumos.

El reciclaje de baterías, pendiente para México

Uno de los datos más destacados del encuentro se trató que una planta industrial puede valorar más del 90% de sus residuos. Esto dependiendo de los materiales y tratamientos disponibles. Aunado a esto, aquellos que no pueden reciclarse pueden convertirse en combustibles alternos para la industria cementera.

En cuanto a la electromovilidad, se incorpora otro desafío: el reciclaje de baterías de litio. Aunque más del 80% de los componentes de un automóvil pueden recuperarse, México todavía no cuenta con una empresa que realice integralmente el tratamiento de estas baterías.

En la actualidad, este proceso requiere controlar la energía remanente, desmantelar los componentes y procesar la masa negra para recuperar sus metales. Por esto, los materiales se envían a países como Estados Unidos.

Autoconsumo energético para fortalecer la producción

La energía también representa un reto para los fabricantes de autopartes. Gabriela Montemayor, Senior Business Developer de Energía de Veolia en México, explicó que los proveedores pueden aprovechar el esquema de autoconsumo de hasta 20 megawatts para generar electricidad en sus instalaciones.

Entre las alternativas destaca la cogeneración, que produce energía eléctrica y térmica simultáneamente. Especialmente útil para empresas con procesos que requieren grandes cantidades de calor.

Para los fabricantes automotrices, reducir residuos y optimizar el consumo energético ya no representa solamente una iniciativa ambiental. Es una decisión industrial que impacta sus costos, sus oportunidades comerciales y su permanencia en las cadenas internacionales de suministro. La próxima etapa de competitividad del sector también se definirá por su capacidad para producir más, desperdiciar menos y aprovechar mejor cada recurso.

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