Circuito Defensa MX: AIFA tendrá su propio circuito de carreras en Santa Lucía en 2027 en el FAMEX Grand Prix

El complejo aeroportuario de Santa Lucía, donde se ubica el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ahora sumará una nueva apuesta al deporte motor en México. Esto debido aque en abril de 2027, las instalaciones de la Base Aérea Militar albergarán el FAMEX Grand Prix. Una competencia que tendrá como escenario nuevo autódromo llamado Circuito Defensa MX. Con un trazado de 2.6 kilómetros que buscará obtener la homologación internacional de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Este proyecto es la representación de una nueva forma de aprovechar la infraestructura de Santa Lucía. Lugar donde conviven las operaciones militares y civiles del AIFA. Aunado a esto, con el FAMEX Grand Prix se busca reunir dos espectáculos en un mismo espacio:

Competencia y exhibiciones automovilísticas

Exhibiciones de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana

OPEMSA México y BYD México Racing Cup fueron los encargados de presentar esta iniciativa el pasado 11 de noviembre. Todo esto en coordinación con el Comité Organizador de la Feria Aeroespacial México (FAMEX 2027) y la Secretaría de la Defensa Nacional. Haciendo el anuncio oficial en el Museo Militar de Aviación, bajo el concepto “El Cielo y el Asfalto se Unen”.

Así será la nueva pista de Santa Lucía: Circuito Defensa MX

Uno de los principales atractivos del proyecto será el Circuito Defensa MX, que tendrá una longitud de 2.6 kilómetros y un trazado en sentido antihorario.

Las instalación funcionarán bajo un esquema temporal y de uso dual. Para esto, los responsables utilizarán infraestructura removible. Lo que permitirá acondicionar el espacio para las competencias sin comprometer las actividades habituales del complejo aeroportuario.

Pilotos de las categorías participantes junto a autoridades de la Fuerza Aérea Mexicana y organizadores durante el anuncio oficial del FAMEX Grand Prix 2027.

La empresa Sport Marking participará en los trabajos técnicos y de seguridad. Entre los elementos contemplados destacan:

Barreras de contención

Estructuras de concreto

Rejas perimetrales

Recubrimientos removibles

Además, el circuito incorporará dispositivos de seguridad con tecnología homologada por la FIA. Aunque la certificación internacional todavía representa un objetivo del proyecto. Ya que deberá cumplir con los requisitos correspondientes ante OMDAI FIA.

En el caso de lograr conseguir dicha certificación, Santa Lucía podría incorporarse a la lista de instalaciones mexicanas con reconocimiento internacional para competencias automovilísticas. Junto al Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, y el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla.

FAMEX Grand Prix 2027: fechas y categorías participantes

El FAMEX Grand Prix formará parte de la FAMEX Race Week, una agenda que se desarrollará del 20 al 24 de abril de 2027. Y que buscará ampliar la oferta de actividades de la Feria Aeroespacial México.

Las jornadas principales del evento automovilístico tendrán lugar el viernes 23 y sábado 24 de abril, a partir de las 17:00 horas. Durante ambas fechas, los asistentes podrán disfrutar de competencias en pista y exhibiciones aéreas, una combinación que pretende convertir a Santa Lucía en un nuevo escenario para el turismo deportivo.

Vista general del encuentro en el Museo Militar de Aviación de Santa Lucía donde se anunció el FAMEX Grand Prix 2027.

El programa contempla la participación de cuatro categorías:

TCR México: campeonato de autos turismo.

campeonato de autos turismo. FIA NACAM Fórmula 4: categoría de monoplazas enfocada en el desarrollo de nuevos talentos.

categoría de monoplazas enfocada en el desarrollo de nuevos talentos. TC2000: competencia de autos turismo.

competencia de autos turismo. Vintage Formula: exhibición de monoplazas clásicos

De esta manera, el evento reunirá distintas expresiones del automovilismo, desde categorías de competencia hasta vehículos históricos.

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