Nissan lanza NISSANTÁSTICO con descuentos de hasta 23% y financiamiento a 60 meses sin intereses

Nissan pretende convertir la temporada de promociones de noviembre en una oportunidad para que más mexicanos estrenen automóvil. Siendo parte de la celebración de sus 65 años en el país, la automotriz japonesa lanzó NISSANTÁSTICO, un espectáculo de ofertas. Una campaña que ofrece descuentos de hasta 23%, alternativas de financiamiento y beneficios especiales para diferentes modelos de su portafolio.

Esta iniciativa comenzó el 3 de noviembre y coincide con la temporada de El Buen Fin. Buscando darle identidad a la propuesta, Nissan ha retomado la estética del espectáculo y la música Big Band de los años 60. Así como de incorporar al cantante Manuel Mijares como embajador de la campaña.

Entre los diferentes beneficios generales se encuentran opciones de hasta 60 meses sin intereses, cero por ciento de comisión por apertura y un año de seguro gratis. Sin embargo, las promociones y condiciones varían dependiendo del modelo y del esquema de financiamiento elegido.

Humberto Gómez, director de Marketing Senior de Nissan Mexicana, explicó que la campaña busca combinar el entretenimiento con una oferta comercial. Misma que facilite el acceso a los vehículos de la marca.

Versa, Sentra, Magnite y Frontier: estas son las promociones del NISSANTÁSTICO

Dentro de los modelos participantes destaca el Nissan Versa 2026, que estará disponible desde 289 mil 990 pesos. Esto con una alternativa de hasta 60 meses sin intereses y un año de seguro promocional.

Por su parte, el Nissan Sentra 2026 contará con una opción de hasta 36 meses sin intereses. Mientras que el Nissan Magnite 2026 tendrá un precio desde 379 mil 990 pesos y un año de seguro gratis.

En el caso del Nissan Kicks 2026, los compradores podrán elegir entre un esquema de hasta 36 meses sin intereses con un año de seguro gratis o un precio desde 470 mil 990 pesos.

Para quienes buscan una camioneta de trabajo, la Nissan Frontier 2026 ofrecerá hasta 36 meses sin intereses y un año de seguro, o un bono de hasta 110 mil pesos.

Además, todos estos modelos contemplan cero por ciento de comisión por apertura, de acuerdo con las condiciones promocionales de la compañía.

Credi Nissan busca facilitar la compra de vehículos nuevos

La estrategia también contempla la participación de Credi Nissan, la financiera de la marca, que ofrece diferentes esquemas de crédito para adaptar los pagos a las necesidades de cada comprador.

Con 65 años de presencia en México y 18 años consecutivos de liderazgo en ventas, Nissan busca reforzar su relación con los consumidores mediante alternativas comerciales que acompañen la adquisición de un vehículo nuevo.

Así, NISSANTÁSTICO concentra la apuesta de la automotriz para aprovechar la temporada de noviembre, con promociones en distintos segmentos y opciones de financiamiento para quienes buscan cambiar de automóvil o adquirir su primera unidad.

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