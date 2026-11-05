TransPotosí Summit 2026: fortalecer y mejorar la competitividad del autotransporte en Bajío

A fin de tener un punto de encuentro para generar alianzas, negocios y análisis de tendencias del sector, fue inaugurado TransPotosí Summit 2026: fortalecer y mejorar la competitividad del autotransporte en San Luis Potosí y el Bajío.

En su segunda edición, esta exposición de transporte, logística y movilidad es realizada en el Centro de Negocios Potosí (CNP). De hecho, en la capital del estado, el 4 y 5 de noviembre, reuniendo a empresas, proveedores y líderes del sector del estado y el Bajío.

Precisamente, Norberto Cueto García, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en San Luis Potosí, indicó que dicha entidad tiene una ubicación geográfica privilegiada. Sin embargo, este aspecto la “obliga” a generar ventajas competitivas.

Porque estamos integrados en la economía norteamericana; y hoy en día la globalización genera todo esto que estamos viendo aquí: vehículos, tecnología y diferentes actores de las cadenas de suministro”.

En este sentido, dijo que la intención es fortalecer y mejorar la competitividad del sector autotransporte en San Luis Potosí y en el Bajío. Porque “la movilidad y el transporte no solo trasladan personas o productos de un lugar a otro. Significa conectar a las personas con oportunidades”.

Alejandro de Jesús Hernández García, presidente y fundador de TransPotosí Summit, destacó que “la esencia de este encuentro es conectar experiencias, conocimientos, empresas y personas para construir nuevas oportunidades“.

Además de encontrar soluciones a los desafíos de la industria del autotransporte en México. También agradeció “muy especialmente a todos nuestros patrocinadores, aliados estratégicos y participantes por abrirme las puertas y creer en esta idea”.

Autotransporte mueve todos los días a SLP

Ricardo Gallargo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, ponderó que el autotransporte es una industria que todos los días mueve a la entidad y al país. “Estos encuentros demuestran que San Luis Potosí se está convirtiendo en un referente nacional de inversión, logística y desarrollo económico”.

En consecuencia, “no es casualidad, es el resultado del cambio histórico que hemos construido juntos durante estos cinco años de gobierno”. Añadió que el gobierno estatal ha realizado una inversión histórica en infraestructura, de más de 30,000 millones de pesos.

“Hoy hay infraestructura, hay seguridad y oportunidades para mejorar a San Luis Potosí. Porque tenemos un gobierno que trabaja de la mano de quienes generan los empleos”. Mencionó que a través del Sifide impulsan créditos a la palabra y financiamiento para que emprendedores y empresarios inicien negocios, inviertan y modercen sus unidades.

Una industria de operadores

Finalmente, Miguel Ángel Bres García, vicepresidente Región Bajío de CANACAR, en representación de Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la cámara, recordó que el autotransporte necesita condiciones para llevar alimentos, insumos y productos a las familias y a las empresas de México.

Asimismo, señaló que “no somos una industria de camiones, somos una industria de operadores. Porque detrás de cada unidad hay un operador, una familia que lo espera y una empresa que confía en su trabajo”. Esto en línea con TransPotosí Summit 2026: fortalecer y mejorar la competitividad del autotransporte en San Luis Potosí.

“Nuestra primera demanda es proteger la vida; reconocemos la valentía de los integrantes de nuestras instituciones que enfrentan todos los días este fenómeno llamado delincuencia. Ese reconocimiento debe de ser acompañado por un respaldo, mejores herramientas, capacitación y elementos suficientes“.

Principalmente, desde la Guardia Nacional y coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales. Ahora “estamos trabajando desde CANACAR, exigiendo mejores condiciones para nuestros ciudadanos y empresarios. También muchísimas gracias a nuestras autoridades que están muy sensibles de lo que estamos sufriendo en carreteras”, dijo.