Eventos

TransPotosí Summit 2026: fortalecer y mejorar la competitividad del autotransporte en Bajío

Transpotosí Summit se ha consolidado como un espacio estratégico para impulsar el transporte y la logística en la región Bajío, apoyado por empresas, cámaras y dependencias estatales.

Rocío Alavez
TransPotosi-Summit-2026-fortalecer-y-mejorar-la-competitividad-del-autotransporte-en-San-Luis-Potosi-factor-automotor
La inauguración del evento estuvo a cargo del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallargo Cardona; secretario de Desarrollo Económico de SLP, Mario García Valdés; presidente de TransPotosí Summit, Alejandro de Jesús Hernández García; vicepresidente Región Bajío de CANACAR, Miguel Ángel Bres García; delegado CANACAR SLP, Norberto Cueto García; entre otras personalidades.
inicio » Eventos » TransPotosí Summit 2026: fortalecer y mejorar la competitividad del autotransporte en Bajío

A fin de tener un punto de encuentro para generar alianzas, negocios y análisis de tendencias del sector, fue inaugurado TransPotosí Summit 2026: fortalecer y mejorar la competitividad del autotransporte en San Luis Potosí y el Bajío.

Contenido
Autotransporte mueve todos los días a SLPUna industria de operadores

En su segunda edición, esta exposición de transporte, logística y movilidad es realizada en el Centro de Negocios Potosí (CNP). De hecho, en la capital del estado, el 4 y 5 de noviembre, reuniendo a empresas, proveedores y líderes del sector del estado y el Bajío.

Precisamente, Norberto Cueto García, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en San Luis Potosí, indicó que dicha entidad tiene una ubicación geográfica privilegiada. Sin embargo, este aspecto la “obliga” a generar ventajas competitivas.

Porque estamos integrados en la economía norteamericana; y hoy en día la globalización genera todo esto que estamos viendo aquí: vehículos, tecnología y diferentes actores de las cadenas de suministro”.

En este sentido, dijo que la intención es fortalecer y mejorar la competitividad del sector autotransporte en San Luis Potosí y en el Bajío. Porque “la movilidad y el transporte no solo trasladan personas o productos de un lugar a otro. Significa conectar a las personas con oportunidades”.

Ad imageAd image

Alejandro de Jesús Hernández García, presidente y fundador de TransPotosí Summit, destacó que “la esencia de este encuentro es conectar experiencias, conocimientos, empresas y personas para construir nuevas oportunidades“.

Además de encontrar soluciones a los desafíos de la industria del autotransporte en México. También agradeció “muy especialmente a todos nuestros patrocinadores, aliados estratégicos y participantes por abrirme las puertas y creer en esta idea”.

Autotransporte mueve todos los días a SLP

Ricardo Gallargo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, ponderó que el autotransporte es una industria que todos los días mueve a la entidad y al país. “Estos encuentros demuestran que San Luis Potosí se está convirtiendo en un referente nacional de inversión, logística y desarrollo económico”.

En consecuencia, “no es casualidad, es el resultado del cambio histórico que hemos construido juntos durante estos cinco años de gobierno”. Añadió que el gobierno estatal ha realizado una inversión histórica en infraestructura, de más de 30,000 millones de pesos.

“Hoy hay infraestructura, hay seguridad y oportunidades para mejorar a San Luis Potosí. Porque tenemos un gobierno que trabaja de la mano de quienes generan los empleos”. Mencionó que a través del Sifide impulsan créditos a la palabra y financiamiento para que emprendedores y empresarios inicien negocios, inviertan y modercen sus unidades.

Una industria de operadores

Finalmente, Miguel Ángel Bres García, vicepresidente Región Bajío de CANACAR, en representación de Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la cámara, recordó que el autotransporte necesita condiciones para llevar alimentos, insumos y productos a las familias y a las empresas de México.

Asimismo, señaló que “no somos una industria de camiones, somos una industria de operadores. Porque detrás de cada unidad hay un operador, una familia que lo espera y una empresa que confía en su trabajo”. Esto en línea con TransPotosí Summit 2026: fortalecer y mejorar la competitividad del autotransporte en San Luis Potosí.

“Nuestra primera demanda es proteger la vida; reconocemos la valentía de los integrantes de nuestras instituciones que enfrentan todos los días este fenómeno llamado delincuencia. Ese reconocimiento debe de ser acompañado por un respaldo, mejores herramientas, capacitación y elementos suficientes“.

Principalmente, desde la Guardia Nacional y coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales. Ahora “estamos trabajando desde CANACAR, exigiendo mejores condiciones para nuestros ciudadanos y empresarios. También muchísimas gracias a nuestras autoridades que están muy sensibles de lo que estamos sufriendo en carreteras”, dijo.

Compartir
Anterior Familia acomodando equipaje en la cajuela abierta de una camioneta SUV Chirey Tiggo blanca durante una presentación del programa Chirey Family Care. Chirey refuerza su servicio postventa con más de 1,800 centros de atención a nivel mundial
Siguiente El cantante Manuel Mijares posa sonriendo en traje de esmoquin al centro de la imagen promocional NISSANTÁSTICO junto a modelos Nissan en color blanco. Nissan lanza NISSANTÁSTICO con descuentos de hasta 23% y financiamiento a 60 meses sin intereses
No hay comentarios

En tendencia

Stellantis cambios organizacionales
Stellantis México ajusta su estructura organizacional: Busca más rentabilidad y preparación para el futuro
Grupo Stellantis
International-impulsa-propuesta-de-Venta-de-Soluciones-en-Mexico-y-Latinoamerica-con-Diana-Ruiz-como-directora-factor-automotor
International impulsa Venta de Soluciones en México y Latinoamérica, con Diana Ruiz como directora
International
uis-chi-paccar-mexico-director-operaciones-tmec-2027-factor-automotor
Luis Chi asume como director de Operaciones de PACCAR México y define prioridades hacia 2027
Kenworth
Aarón Rogel con saco azul marino posando con los brazos cruzados junto al logotipo corporativo de Daimler Truck México.
Aarón Rogel toma las riendas de Planta Santiago de Daimler Truck México
Tractocamiones y Camiones

Marcas que impulsan el autotransporte

Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz

Síguenos

Vista Ampliada