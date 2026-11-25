La experiencia de lujo dentro de un automóvil ya no se limita al diseño exterior, o a las prestaciones del conductor. Con dicha premisa, Lynk & Co presentó en México la nueva 900, una SUV insignia que coloca a los pasajeros en el centro de su propuesta mediante un habitáculo amplio. Así como de materiales de alta calidad, entretenimiento y un sistema híbrido enchufable.

El modelo supera los cinco metros de longitud y ofrece una configuración para seis ocupantes. Su llegada representa la expansión de la marca en el segmento premium, donde busca combinar comodidad, tecnología y desempeño en un mismo vehículo.

Diseño exterior y un interior pensado para el confort de la Lynk & Co 900

La Lynk & Co 900 proyecta una imagen robusta y sofisticada, esto entre sus elementos exteriores destacan:

Los rines de aluminio de 21 pulgadas

Manijas retráctiles

Iluminación Full LED

Calaveras LED con efecto tridimensional

También incorpora un techo panorámico que amplía la entrada de luz natural a la cabina.

En el interior, la marca apuesta por acabados en piel Nappa; así como iluminación ambiental y un sistema de fragancias. Los asientos delanteros cuentan con calefacción, ventilación y masaje, mientras que el sistema de climatización de tres zonas permite ajustar la temperatura para distintos espacios de la cabina.

Sin embargo, uno de los elementos centrales de este SUV se encuentra en la segunda fila, ya que su configuración incluye asientos tipo capitán con reposapiernas, ajustes eléctricos y funciones de calefacción, ventilación y masaje.

Además, los asientos pueden girar hasta 180 grados para modificar la distribución del espacio y así facilitar la convivencia entre los ocupantes. La cabina también incorpora mesas plegables, cortinillas de privacidad y una pantalla táctil de seis pulgadas para controlar distintas funciones.

La tercera fila suma ajustes eléctricos y la posibilidad de abatirse para ampliar el espacio de carga. A esto se añade un compartimento para alimentos y bebidas con funciones de enfriamiento y calentamiento.

Tecnología y sonido para todos los pasajeros

La experiencia digital de Lynk & Co 900 integra:

2 pantallas de alta definición 6K de 30 pulgadas

1 sistema de visualización frontal con realidad aumentada (AR-HUD)

Llataforma Lynk Flyme Auto, que concentra funciones de entretenimiento, conectividad y control del vehículo

El asistente de voz Hey Frank permite interactuar mediante comandos naturales y reconoce instrucciones desde seis zonas de la cabina. Por otra parte, el sistema de audio Harman Kardon Performance incorpora 31 bocinas con tecnología Dolby Atmos para ofrecer sonido envolvente.

La conectividad incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Wi-Fi y cargadores inalámbricos de 50 W. Con este equipamiento, la marca busca que los ocupantes utilicen el tiempo de viaje para escuchar música, consultar información o disfrutar de contenidos digitales.

Un sistema híbrido enchufable con 686 hp

En el apartado mecánico, la Lynk & Co 900 incorpora un sistema híbrido enchufable EM-P. Mismo que combina un motor turbo de 2.0 litros con dos motores eléctricos y tracción integral AWD.

Esta configuración desarrolla una potencia conjunta de hasta 686 hp, cifra que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos. Esto de acuerdo con los datos proporcionados por la marca.

El sistema también ofrece hasta 170 kilómetros de autonomía en modo completamente eléctrico. Para recorridos más largos, Lynk & Co anuncia una autonomía combinada de hasta 870 kilómetros, calculada bajo el ciclo NEDC.

La SUV complementa su tren motriz con suspensión neumática de altura ajustable y amortiguación adaptativa. Estos elementos buscan mejorar la estabilidad y el confort tanto en ciudad como en carretera. Además, sus distintos modos de manejo permiten ajustar la respuesta del vehículo según las condiciones del camino.

Garantía, mantenimiento y precio en México

La propuesta de Lynk & Co también contempla beneficios para los propietarios. La 900 incluye:

1 cargador de pared para el hogar

3 servicios de mantenimiento

5 años de garantía o 100 mil kilómetros

Asistencia vial las 24 horas, los siete días de la semana

Asimismo, incorpora un paquete de conectividad con datos para entretenimiento, punto de acceso Wi-Fi en la cabina y funciones para controlar el vehículo de manera remota.

Como parte de su lanzamiento, los primeros 100 compradores recibirán un paquete especial que contempla la instalación del cargador sin costo, gancho de remolque eléctrico, kit de bienvenida y accesorios adicionales. Entre ellos una mesa plegable tipo capitán y asientos dedicados para la zona de la cajuela. La marca recomienda consultar con sus distribuidores autorizados los términos y condiciones de esta promoción.

La Lynk & Co 900 llegará al mercado mexicano en noviembre de 2026 con un precio de 1 millón 690 mil pesos. Con esta SUV, la firma introduce una propuesta que combina electrificación, alto desempeño y una distribución del espacio enfocada en ofrecer una experiencia de viaje para todos los ocupantes.

Te invitamos a leer más: