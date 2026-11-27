Estados Unidos sigue avanzando en una iniciativa legislativa que busca cerrar sus puertas al mercado de autos chinos. Así como a determinadas tecnologías vinculadas con países a los que el gobierno estadounidense considera adversarios. Dicha propuesta contempla una serie de prohibiciones a partir del 2027, y podría tener consecuencias más lejanas que solo la comercialización de vehículos. Pues amenaza con afectar a conductores de México y Canadá, que pretendan cruzar la frontera con unidades fabricadas en China.

Esta iniciativa denominada Connected Vehicle Securiry Act (Ley de Seguridad de Vehículos Conectados), corresponde al proyecto S.4429 y cuenta con el respaldo de legisladores republicanos y demócratas. Teniendo como principales impulsores a los senadores Bernie Moreni y Elissa Slotkin, quienes argumentan que los automóviles modernos representan posibles riesgos para la seguridad nacional, debido a su conectividad.

Aunque la propuesta ya avanzó en el proceso legislativo, aún necesita contemplar su trámite en el Congreso estadounidense para convertirse en ley. El Senado la colocó en su calendario legislativo en septiembre de 2026, por lo que aún existe una prohibición definitiva.

¿Qué contempla la prohibición de autos chinos en Estados Unidos?

El proyecto no está limitado a impedir la venta de automóviles por su país de origen, sino que también busca restringir vehículos conectados y tecnologías desarrolladas o vinculadas con China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Entre estos elementos bajo la lupa destacan los programas informáticos, sistemas de conducción autónoma, inteligencia artificial y dispositivos que permiten transmitir información. De esta manera los legisladores consideran que estas herramientas podrían recopilar datos personales, registrar ubicaciones o facilitar actividades de vigilancia.

De acuerdo con el calendario planteado, las restricciones para determinados vehículos y programas comenzarán el 1 de enero de 2027. Posteriormente, el 1 de enero de 2030, entrarían en vigor limitaciones relacionadas con componentes de hardware, como módems celulares, dispositivos Wi-Fi, Bluetooth y sistemas electrónicos de gestión de baterías.

Esta iniciativa también establece criterios de participación extranjera en las compañías. Entre ellos destaca un umbral de 15% de participación accionaria, derechos de voto o representación en consejos directivos para determinadas restricciones.

México también podría resentir las medidas

Uno de los puntos que genera más preocupación para automovilistas mexicanos es el posible alcance de las restricciones fronterizas.

Ya que dichas negociaciones contemplan impedir el ingreso a EU de vehículos fabricados en China, incluso cuando cuenten con placas mexicanas y canadienses. Lo que significa que cada persona que compre un auto de marca china en México, podría enfrentar dificultades para viajar en él al país vecino.

Sin embargo, aún falta conocer cómo quedaría redactada y aplicada esta disposición, por lo que no se puede considerar una restricción vigente

El impacto también podría extenderse a fabricantes internacionales con inversiones o vínculos empresariales en China. Casos como Mercedes-Benz, Volvo y Polestar muestran la complejidad de establecer qué compañías quedarían sujetas a las nuevas reglas.

Multas millonarias para quienes incumplan

La propuesta contempla sanciones civiles de al menos 1.5 millones de dólares por cada operación que infrinja las disposiciones. O una cantidad equivalente a cinco veces el valor de la transacción cuando resulte superior.

Con este movimiento, Estados Unidos busca reforzar la protección de sus datos, impulsar su industria automotriz y reducir su dependencia tecnológica de China.

Para México, el tema merece atención: una eventual aprobación no solamente modificaría las condiciones comerciales entre ambos países, también podría cambiar las posibilidades de movilidad para quienes poseen vehículos de origen chino.

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