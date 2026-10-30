OMODA 5 NEXT SHS-H alcanza 1,015 km de autonomía durante su prueba en China

OMODA 5 NEXT SHS-H ha puesto a prueba las capacidades de su tecnología híbrida durante el OMODA Super Hybrid Marathon 2026. Esta evaluación, realizada del 21 al 22 de octubre en China, permitió registrar una autonomía máxima de 1,015 kilómetros y un consumo de 4.5 litros por cada 100 kilómetros.

En esta ocasión, la prueba formó parte del OMODA & JAECOO International User Summit 2026 y contempló un recorrido de aproximadamente 600 kilómetros con salida en Wuhu. Durante el trayecto, el modelo compartió la experiencia con los OMODA 4 SHS-H y OMODA 7 SHS-H. De esta manera, los tres vehículos enfrentaron diferentes condiciones de manejo para demostrar el funcionamiento del Sistema Súper Híbrido (SHS) en situaciones reales.

El propósito de esta evaluación fue comprobar cómo dicha tecnología combina eficiencia energética, respuesta de potencia y comodidad. Además, permitió observar su desempeño tanto en desplazamientos cotidianos como en trayectos de mayor distancia.

Desempeño híbrido en ciudad, autopista y montaña

En primer lugar, los recorridos urbanos permitieron evaluar el comportamiento del sistema ante el tráfico congestionado y los constantes cambios de velocidad. Asimismo, los arranques y las frenadas frecuentes pusieron a prueba la suavidad de aceleración durante la conducción en ciudad.

Posteriormente, en autopista, OMODA 5 NEXT SHS-H demostró su capacidad de respuesta durante incorporaciones y maniobras de rebase. A esto se suma su aceleración de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos, así como sus dos modos de conducción, ECO y SPORT. Gracias a estas opciones, el conductor puede adaptar el comportamiento del vehículo a las condiciones del camino.

Por otro lado, el recorrido continuó por caminos de montaña, donde las pendientes pronunciadas y las curvas consecutivas pusieron a prueba la estabilidad del vehículo y su capacidad de respuesta en la entrega de potencia. Además, durante estas pruebas, el modelo contó con 19 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y tecnología de asistencia de nivel 2, diseñada para apoyar al conductor en determinadas situaciones.

Entre sus principales atributos técnicos y de equipamiento destacan:

Motor 1.5T desarrollado para el sistema híbrido SHS.

Aceleración de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos.

Modos de manejo ECO y SPORT.

19 sistemas avanzados de asistencia ADAS.

Pantalla central 2K HD de 15.6 pulgadas.

Sistema de sonido Sony de ocho bocinas con subwoofer.

Asientos con ventilación, calefacción y masaje.

Funciones Camping Mode y Pet Mode.

Cabe señalar que las cifras de consumo y autonomía corresponden a las condiciones específicas del maratón. Por lo tanto, estos resultados pueden variar dependiendo del uso del vehículo y las condiciones de conducción.

Confort y conectividad para diferentes estilos de vida

Además de su desempeño mecánico, OMODA 5 NEXT SHS-H incorpora soluciones enfocadas en mejorar la experiencia a bordo. Por ejemplo, sus asientos con ventilación, calefacción y masaje buscan ofrecer mayor comodidad durante los viajes. Asimismo, la pantalla central y el sistema de audio complementan las funciones de conectividad y entretenimiento.

Por otra parte, el modelo integra Camping Mode y Pet Mode, dos funciones diseñadas para adaptar el habitáculo a distintas actividades. De esta manera, los usuarios pueden aprovechar estas características tanto en escapadas de fin de semana como en recorridos con mascotas.

En cuanto al diseño exterior, mantiene una imagen de inspiración futurista. Para conseguirlo, incorpora faros LED con diseño tipo relámpago, líneas deportivas y una silueta Sportback Coupé.

Finalmente, con esta demostración, OMODA & JAECOO busca mostrar el potencial de su tecnología SHS para responder a diferentes necesidades de movilidad. Por ello, la combinación de autonomía, eficiencia, asistencias a la conducción y equipamiento posiciona al OMODA 5 NEXT SHS-H como una alternativa híbrida versátil. Además, sus características están orientadas tanto a los desplazamientos diarios como a los viajes de larga distancia.

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