CAPUFE lanza operativo especial por Día de Muertos

Ante el aumento de viajeros por el puente de Día de Muertos, Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció que implementará un operativo especial del 30 de octubre al 2 de noviembre.

El organismo informó a través de un comunicado que durante dicho periodo dispondrá de más de 5 mil trabajadores para agilizar el cobro de peajes. Además de ello contará con cabinas móviles especiales.

Por otra parte, las principales casetas del país mantendrán abiertos todos los carriles con el fin de evitar aglomeraciones.

Capufe estimó que el puente vacacional generará un aforo de 5.3 millones cruces en las 132 casetas que administra.

Por lo que el aumento de su personal y la instalación de medidas especiales buscan aliviar la demanda.

En ese contexto, recomendó a los automovilistas que viajarán por carretera tomar precauciones para su viaje, entre ellas, mantener en óptimas condiciones sus vehículos y respetar los límites de velocidad.

Así mismo, Capufe advirtió sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

Si vas a viajar por carretera este Día de Muertos, toma precauciones

En vísperas del puente por el Día de Muertos diferentes carreteras han reportado incidentes.

Algunas vías de Tamaulipas fueron bloqueadas luego de que un operativo de seguridad derivara en la captura de Axel Alfredo Cárdenas.

La Secretaría de la Defensa informó que, para la mañana de este 30 de octubre, la situación fue controlada y vías como la carretera Victoria-Matamoros; Victoria-Monterrey o Victoria-Tula fueron liberadas.

Hasta el momento, la mayor parte de vías del país operan con normalidad. Sin embargo, algunas vialidades en Veracruz, donde se realizan labores de mantenimiento en el tramo de Cumbres de Maltrata, y en la autopista México-Querétaro, donde también se redujeron los carriles, reporta tráfico lento.

Este puente de Día de Muertos “regresar a casa” se vuelve lo más importante.

Por ello, si viajas en automóvil no olvides respetar los límites de velocidad y seguridad.

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