Movilidad

CAPUFE lanza operativo especial por Día de Muertos

Capufe estimó que unos 5.3 millones de viajeros por carretera cruzarán alguna de las 132 casetas que administra; por otra parte llamó a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y manejar sin los efectos del alcohol

Martha Rojas
Capufe instalará cabinas de cobro especiales y contará con personal adicional para sufragar la demanda de viajeros durante el puente por Día de Muertos.
inicio » Movilidad » CAPUFE lanza operativo especial por Día de Muertos

Ante el aumento de viajeros por el puente de Día de Muertos, Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció que implementará un operativo especial del 30 de octubre al 2 de noviembre. 

El organismo informó a través de un comunicado que durante dicho periodo dispondrá de más de 5 mil trabajadores para agilizar el cobro de peajes. Además de ello contará con cabinas móviles especiales.

Por otra parte, las principales casetas del país mantendrán abiertos todos los carriles con el fin de evitar aglomeraciones.

Capufe estimó que el puente vacacional generará un aforo de 5.3 millones cruces en las 132 casetas que administra. 

Ad imageAd image

Por lo que el aumento de su personal y la instalación de medidas especiales buscan aliviar la demanda. 

En ese contexto, recomendó a los automovilistas que viajarán por carretera tomar precauciones para su viaje, entre ellas, mantener en óptimas condiciones sus vehículos y respetar los límites de velocidad. 

Así mismo, Capufe advirtió sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. 

Si vas a viajar por carretera este Día de Muertos, toma precauciones

En vísperas del puente por el Día de Muertos diferentes carreteras han reportado incidentes. 

Algunas vías de Tamaulipas fueron bloqueadas luego de que un operativo de seguridad derivara en la captura de Axel Alfredo Cárdenas.

La Secretaría de la Defensa informó que, para la mañana de este 30 de octubre, la situación fue controlada y vías como la carretera Victoria-Matamoros; Victoria-Monterrey o Victoria-Tula fueron liberadas. 

Hasta el momento, la mayor parte de vías del país operan con normalidad. Sin embargo, algunas vialidades en Veracruz, donde se realizan labores de mantenimiento en el tramo de Cumbres de Maltrata, y en la autopista México-Querétaro, donde también se redujeron los carriles, reporta tráfico lento. 

Este puente de Día de Muertos “regresar a casa” se vuelve lo más importante. 

Por ello, si viajas en automóvil no olvides respetar los límites de velocidad y seguridad.  

Te invitamos a leer más

Compartir
Anterior Letrero corporativo exterior de Stellantis en acabado metálico con letras azules sobre un fondo de cielo azul despejado. Stellantis mejora sus resultados financieros en el tercer trimestre de 2026 
Siguiente OMODA 5 NEXT SHS-H color azul claro circulando sobre un puente durante la prueba del OMODA Super Hybrid Marathon 2026. OMODA 5 NEXT SHS-H alcanza 1,015 km de autonomía durante su prueba en China
No hay comentarios

En tendencia

AMDA ley del ISR
“Más de 1,000 agencias y 70 mil empleos podrían perderse por modificaciones fiscales”: AMDA
AMDA
Jovenes-ensenan-a-cuidar-la-vida-sobre-dos-ruedas-factor-automotor
Jóvenes enseñan a cuidar la vida sobre dos ruedas en Chimalhuacán
Movilidad
kenworth-san-luis-potosi-inauguracion-slp-server-grupo-bace-Factor-automotor.webp
Kenworth DAF BACE corta el listón de su nueva sucursal en San Luis Potosí
DAF Kenworth
El portafolio de la marca tiene soluciones para cada tipo de movilidad, desde vanes hasta autobuses eléctricos.
Día Mundial de las Ciudades: Mercedes-Benz Autobuses apuesta por la electromovilidad y tecnología para “mover”a México
Mercedes Benz Autobuses

Marcas que impulsan el autotransporte

Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz

Síguenos

Vista Ampliada