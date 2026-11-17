Dirigido a empresas y desarrolladores, OpenIA lanzó GPT-6 Cyber. Un sistema de inteligencia artificial que aumenta la seguridad y es capaz de detectar las deficiencias en sistemas y navegadores.

El modelo de IA especializadó en ciberseguridad ha demostrado su eficiacia para detectar vulnerabilidades infromáticas. Durante pruebas especializadas el sistema logró detectar 81 problemas en Firefox y desarrollar 948 exploits de escalamiento de privilegios de Linux.

Uno de los resultados más destacados corresponde a su desemepño en ExploitGym. Una prueba que mide la capacidad de los modelos para aprovechar vulnerabilidades específicas con exploits funcionales.

GPT-6 Cyber alcanzó una puntuación de 48.5%, frente al 32.1% registrado por GTP 5.6 Cyber. Lo que representa una mejora relativa del 51% frente al modelo anterior.

Sin embargo, el avance no se limita a su capacidad para identificar y explotar fallas OpenIA también destacó mejoras en los mecanismos. Estos permiten mantener los límites dentro de las investigación de seguridad autorizadas.

En una evaluación independiente, GPT-6 Cyber evitó intervenir en servicios fuera del alcance establecido en el 99.93% de las pruebas cuando no recibió instrucciones adicionales de despliegue. Con estas indicaciones, el cumplimiento alcanzó el 100%.

Más seguridad para las organizaciones

Cabe señalar que GPT-6 Cyber y sus capacidades se están aplicando a investigaciones sobre software real.

Sus hallazgos han permitido mejorar la seguridad de Firefox y Mozila. Dichos resultados prueban el potencial de la IA para fortalecer los procesos de autoría de código, investigación de vulnerabilidades y desarrollo de soluciones de seguridad.

OpenAI también informó que equipos de seguridad de Cisco, Calif y CodeRabbit utilizan GPT-6 Cyber para investigar vulnerabilidades y revisar código. La propia compañía recurrió al modelo para identificar y corregir debilidades en su infraestructura.

Con este lanzamiento, la empresa busca ampliar el alcance de Daybreak, su iniciativa para llevar herramientas avanzadas de investigación de seguridad a organizaciones. Investigadores independientes y responsables del mantenimiento de proyectos de código abierto.

La estrategia contempla diferentes capacidades: Daybreak Blue está orientado a que defensores verificados validen vulnerabilidades y correcciones. Mientras que Daybreak Red permite desarrollar exploits más complejos y realizar pruebas de seguridad autorizadas mediante GPT-6 Cyber.

El desarrollo plantea un escenario en el que la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más relevante en la protección de infraestructuras digitales.

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