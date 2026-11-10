Seguridad vial: PiSVi Mobility impulsa la prevención con tecnología e investigación, así como con la IESCAP para formar especialistas

La seguridad vial cada vez requiere más que vehículos equipados y mejores conductores, volteando la mirada a la necesidad de infraestructura adecuada, investigación científica, tecnología y profesionales especializados. En este contexto, PiSVi Mobility presentó sus avances en prevención de siniestros viales, además de anunciar el impulso del Instituto de Estudios Superiores y Conocimiento Aplicado (IESCAP), una propuesta educativa enfocada en movilidad, criminalística y prevención.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el Ing. Miguel Guzmán Negrete, Director General de PiSVi Mobility, explicó que la empresa reúne más de 25 años de experiencia en seguridad vial y movilidad. Destacando que, después de tres años de operación bajo esta nueva etapa, la compañía amplió sus servicios para atender las necesidades de empresas, instituciones y gobiernos.

El encuentro también incluyó un performance de levantamiento pericial en un lugar de hechos, donde especialistas utilizaron fotografía forense, criminalística, escáneres, drones y tecnología de registro 360 grados. Esto para documentar evidencias y analizar las condiciones de una escena.

Tecnología para identificar riesgos y prevenir siniestros en la seguridad vial

Uno de los principales ejes de trabajo de PiSVi Mobility consiste en la identificación de peligros antes de que provoquen lesiones o pérdidas humanas. Para esto, desarrolla estudios de movilidad urbana, seguridad vial, luminosidad, tiempos y movimientos. Además de análisis de riesgos en rutas de transporte.

Guzmán Negrete informó también que, durante los últimos cuatro años, sus equipos han identificado más de 50 mil puntos de conflicto en distintos entornos a nivel internacional. De la misma manera, señaló que las soluciones propuestas han permitido reducir hasta 48% de los puntos críticos atendidos.

Otro de los elementos que la empresa utiliza, son cámaras para realizar aforos vehiculares y recopilar información que posteriormente procesa mediante programas de simulación. Dichas herramientas permiten evaluar el comportamiento de una vialidad y anticipar los efectos de modificaciones como la instalación de semáforos, puentes, parques industriales o nuevos edificios.

En el transporte, PiSVi Mobility ha desarrollado sistemas para identificar riesgos en carretera y transmitir alertas directamente a los conductores mediante plataformas y herramientas vinculadas con las tecnologías de las flotas. De esta manera, las empresas pueden advertir sobre curvas peligrosas, zonas de tránsito peatonal y otros puntos de riesgo.

La compañía realiza también las investigaciones periciales, análisis de causa raíz, peritajes mecánicos y de defensa. Además de consultoría para implementar sistemas de gestión de seguridad vial, incluida la norma ISO 39001. Guzmán Negrete indicó que han diagnosticado más de 200 empresas durante cuatro años y que proyectan cerrar 2026 con alrededor de 90 diagnósticos realizados durante el año.

IESCAP busca profesionalizar la movilidad y la prevención

Otro anuncio relevantes resultó ser la presentación del Instituto de Estudios Superiores y Conocimiento Aplicado (IESCAP), encabezado por su directora, la Mtra. Cinthia Maday Ramírez Hernández.

La directiva explicó que la institución busca convertirse en una universidad enfocada en la prevención. Esto con la formación especializada en seguridad vial, criminalística y criminología. Entre sus principales programas destacan la Licenciatura en Criminalística y Criminología, que comprende nueve cuatrimestres, y la Maestría en Movilidad y Seguridad Vial.

De acuerdo con la información impartida por Ramírez Hernández, ambos programas cuentan con sus respectivos registros de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). Asimismo, destacó que la maestría representa una propuesta pionera en México y Latinoamérica.

Esta oferta académica también contempla diplomados, talleres y cursos en:

Ingeniería de fallas y seguridad operacional ferroviaria

Tanatopraxia

Identificación vehicular

Manejo defensivo

Investigación científica de hechos de tránsito terrestre

Diseño geométrico de calles

Utilización de drones para investigación criminal

La directora señaló que el IESCAP busca complementar la formación teórica con tecnologías aplicadas, docentes especializados y posibles convenios con otras instituciones para ampliar el alcance de sus programas.

Educación y cultura preventiva, los siguientes retos

Durante su participación, Guzmán Negrete también presentó la técnica PiSVi, una metodología que invita a:

Pensar antes de iniciar la marcha

Identificar los riesgos alrededor

Observar las señales

Verificar el entorno

Comenzar el desplazamiento únicamente cuando existan condiciones adecuadas

La propuesta puede aplicarse en automóviles, motocicletas, camiones y montacargas. Con el objetivo de fortalecer los hábitos de prevención entre los usuarios de diferentes medios de transporte.

Ambos proyectos coinciden en una necesidad: impulsar la seguridad vial mediante conocimiento, tecnología y preparación profesional. Para PiSVi Mobility e IESCAP, prevenir los siniestros exige dejar atrás las acciones reactivas y avanzar hacia una cultura que identifique los riesgos, investigue sus causas y proteja la vida.

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