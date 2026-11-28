SAIC Motor alcanzó un nuevo récord comercial, esto al superar el millón de automóviles de pasajeros vendidos durante 2026. Siendo un resultado impulsado principalmente por el desempeño internacional de MG. De esta manera, la compañía china, matriz de la marca de origen británico, registró un crecimiento interanual de 43.8% entre enero y octubre. Consolidándose así como uno de los fabricantes con mayor extensión dentro del grupo de armadoras que comercializan más de un millón de unidades al año.

El resultado representa un hito para SAIC Motor Passenger Vehicle (SMPV), división responsable del diseño, desarrollo y producción de los modelos MG. De acuerdo con la compañía, este desempeño también refleja la expansión de su presencia internacional y la aceptación de sus vehículos en distintos mercados.

Entre abril y octubre, la división mantuvo ventas mensuales superiores a las 100 mil unidades durante siete meses consecutivos. También, acumuló tres años de crecimiento comercial sostenido, una tendencia que fortalece su posición dentro de la industria automotriz mundial.

MG4 Electric, uno de los motores del crecimiento

Uno de los modelos que contribuyó al posicionamiento internacional de MG es el MG4 Electric. Pues este superó las 525 mil unidades comerciales en todo el mundo.

Este vehículo eléctrico también destaca por sus resultados en materia de seguridad, luego de obtener cinco estrellas en la evaluación Euro NCAP y ANCAP. En Europa, el modelo se consolidó como referente comercial de su segmento, mientras que en China mantuvo ventas superiores a las 10 mil unidades mensuales durante 13 meses consecutivos.

Esta estrategia de MG también contempla el desarrollo de vehículos con diferentes tecnologías de propulsión. En México, su catálogo incluye modelos como MG HS en versiones de gasolina, Hybrid+ e híbrida enchufable, asi como el MG4 Electric.

A estos reconocimientos se suma la evaluación de J.D. Power, que ha ubicado el MG5 como el sedán compacto mejor calificado en calidad y confiabilidad dentro del mercado mexicano, según la información difundida por la compañía.

México también contribuye al crecimiento de MG

El desempeño global de SAIC Motor, tiene repercusiones en México, donde MG Motor reportó la comercialización de 44 mil 292 vehículos entre enero y octubre de 2026. Siendo este un incremento interanual de 11%.

De la misma manera, la marca ha superado 273 mil vehículos entregados durante sus primeros 6 años de operaciones en el país y cuenta con una red de más de 108 distribuidores oficiales.

Entre sus apuestas tecnológicas destaca el sistema híbrido Hybrid+ y la arquitectura Duo Drive, presentes en modelos como MG3, ZS y HS. En particular, la versión MG HS PHEV ofrece hasta 119 kilómetros de autonomía en modo completamente eléctrico y más de mil 200 kilómetros de autonomía combinada, de acuerdo con las cifras del fabricante.

Diego García Etchegaray, director de Ventas y Posventa de MG Motor México, señaló que el crecimiento de SAIC Motor permite acercar a los consumidores mexicanos vehículos con tecnología, equipamiento y estándares internacionales de seguridad.

La escala global como ventaja competitiva

SAIC Motor tiene presencia en más de 170 países y ocupa el lugar 125 del ranking Fortune Global 500. Esta escala industrial permite al grupo aprovechar economías de producción e inversión en investigación y desarrollo para incorporar tecnologías como sistemas de gestión térmica inteligente, baterías de nueva generación e inteligencia artificial a bordo.

Con el millón de unidades superado, SAIC Motor fortalece su posición internacional y coloca a MG como uno de los pilares de su estrategia comercial. Para el mercado mexicano, el crecimiento del grupo representa un respaldo industrial para ampliar su oferta de vehículos eléctricos, híbridos y de combustión, en un entorno donde la competencia entre fabricantes continúa intensificando.

Te invitamos a leer más: