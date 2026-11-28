Volkswagen de México logró reforzar su infraestructura industrial en Puebla, esto con la inauguración de una nueva línea de prensas de última generación. Una instalación que permitirá producir alrededor de 20 mil piezas estampadas al día y fortalecer el suministro de componentes para los vehículos que fabrica en el país.

La nueva línea, denominada GRS3 y con tecnología PXL (Press Line Extra Large), integra cinco prensas mecánicas y cinco estaciones de trabajo.Con esta infraestructura puede operar a una velocidad de 15 golpes por minuto y alcanzar una capacidad diaria de 10 mil golpes, ampliando las posibilidades de producción de la planta.

Con esta inversión, la armadora busca incrementar su capacidad de estampado, mejorar la flexibilidad de sus operaciones y responder a las necesidades de manufactura de modelos como Tiguan, Taos y Jetta, que actualmente sales de sus instalaciones en Puebla.

Una instalación con tecnología de última generación con nueva línea de prensas en Puebla

Uno de los principales elementos de GRS3 en su sistema autorizado de transferencia CBF (Crossbar Feeder) de quinta generación. Diseñada para agilizar el movimiento de las piezas durante el proceso de estampado.

La instalación también cuenta con una estructura de 12 maestros de altura, un sótano de 5.5 metros de profundidad y una grúa de capacidad para mover hasta 63 toneladas. A esto se le suma un montacarga completamente eléctrico de 16 toneladas, destinado al traslado de materiales y herramientas.

El proyecto comenzó en febrero de 2025 e implicó la construcción de una extensión industrial de más de 4 mil metros cuadrados en la nave 80. Volkswagen concluyó esta infraestructura en 40 semanas, mientras que la instalación y puesta en marcha de la maquinaria requirieron alrededor de 28 semanas adicionales.

Christian Vollmer, integrante del Consejo de Administración de Brand Group Core y responsable de Producción y Logística, destacó que esta instalación representa un fortalecimiento de las capacidades de la planta para enfrentar los retos futuros.

Puebla mantiene su importancia para Volkswagen

La inauguración de GRS3 también representa un nuevo capítulo para Volkswagen de México, que suma cerca de 70 años de operaciones en el país. Así como más de 14.5 millones de vehículos producidos con mano de obra mexicana.

Holger Nestler, presidente y CEO de Volkswagen de México, señaló que la nueva infraestructura refleja la confianza del Grupo Volkswagen en el talento y las capacidades industriales de México.

Además de incrementar la producción, la nueva línea permitirá realizar trabajos de mantenimiento y modernización en otras áreas de prensas con mayor seguridad operativa. Esto gracias a la flexibilidad que incorpora al proceso de manufactura.

Entre sus soluciones también destacan el llenado de aceite desde el nivel cero y el encendido programado de luces. Asimismo, el proyecto aprovechó infraestructura eléctrica y sistemas de enfriamiento existentes para optimizar recursos y mejorar la rentabilidad de la inversión.

Con GRS3 en operación, Volkswagen de México fortalece su capacidad de estampado y consolida a la planta de Puebla como una pieza relevante dentro de la red global de producción del fabricante alemán.

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