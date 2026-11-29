México arranca su transición hacia los pagos digitales en las casetas de cobro y las gasolineras. Lugares en los que a partir del pasado 27 de noviembre de 2026, se contará con un plazo de 15 días para comenzar a implementarlos.

De acuerdo con la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Transformación digital divulgada en el Diario Oficial de la Federación, la transición será gradual a partir del próximo 18 de diciembre y se extenderá a lo largo de 2027.

En ese sentido, la dependencia informó que el efectivo no se eliminará como forma de pago. Ni en las gasolineras ni en las casetas de cobro. Sino que se establecerán estrategias graduales para que los dueños y CAPUFE puedan implementar el cobro digital.

Hacienda aseguró que, de momento, mantiene el diálogo con gasolineros y concesionarios a fin de evaluar planes que permitan dotar tanto a las gasolineras como las casetas de tecnologías que se adecuen al nuevo sistema de pagos digitales.

Además de ello, se trabaja en un marco legal para garantizar las normas sobre las que se regirá la nueva modalidad de cobro sin afectar a los usuarios.

Hasta el momento se sabe que los pagos digitales incluirán tarjetas de crédito, débito, dispositivos de telepeaje, códigos QR y NFC.

Además, se contemplarán alternativas ante caso de falla de sistemas o interferencia con los bancos o cortes eléctricos.

México reduce su dependencia del efectivo

Luego de la entrada en vigor de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la Secretaría de Hacienda impulsa la transición gradual hacia pagos electrónicos.

Por una parte, esta medida busca reducir la brecha digital. Además de incentivar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la CONCANACO hasta un 99% de las MiPymes no aceptan pagos digitales. Algo que limita su crecimiento.

Por otra parte, expertos apuntan a que la transición hacia los pagos digitales permitirá a Hacienda tener una mayor fiscalización sobre la circulación y procedencia de los capitales.

Aunque de momento las gasolineras y casetas sean los primeros sectores en modernizarse, no se descarta que más sectores se integren.

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