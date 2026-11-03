TVS iQube: la nueva motoneta eléctrica en la ciudad

Cambiar una motoneta de gasolina por una eléctrica trae consigo el modificar algunos hábitos de movilidad. No solo de calcular el combustible y cuánto queda en el tanque o cuándo será necesario visitar una estación de servicio; sino también se trata de considerar la autonomía disponible, los tiempos de recarga y las distancias que se recorren diariamente, tal como la TVS iQube.

Ante este panorama, las motonetas eléctricas comienzan a representar una alternativa para quienes realizan desplazamientos urbanos. Y que además buscan incorporar la recarga de energía a sus actividades cotidianas.

Uno de los aspectos que cambia es la planeación de los trayectos. A diferencia de los modelos de combustión, los eléctricos requieren que el usuario conozca la capacidad de su batería y organice sus recorridos de acuerdo con la energía disponible. De la misma manera, algunos modelos incorporan sistemas de gestión de batería y frenado regenerativo. Que es una tecnología que recupera parte de la energía durante las desaceleraciones para devolverla a la batería.

Una de las propuestas disponibles en este segmento es la TVS iQube Electric, una motoneta 100% eléctrica que la marca comercializa en México. Y que además incorpora diferentes funciones para facilitar su utilización en ciudad.

El modelo desarrolla una potencia máxima de 4.6 kW y ofrece una autonomía declarada de hasta 100 kilómetros en modo ECO y 75 kilómetros en modo POWER. Asimismo, alcanza una velocidad máxima de 78 km/h y acelera de 0 a 40 km/h en 4.2 segundos.

Autonomía, recarga y tecnología: las características de la TVS iQube una motoneta 100% eléctrica

La TVS iQube integra una batería de iones de litio de 3.4 kWh, que puede alcanzar el 80% de carga en aproximadamente cinco horas mediante un cargador externo de 580 W.

Este aspecto permite incorporar la recarga a los periodos en los que la motoneta permanece estacionada. Por ejemplo, el usuario puede aprovechar varias horas de inactividad para recuperar energía y preparar el vehículo para sus siguientes desplazamientos.

Además de la batería, la tecnología también juega un papel importante en la experiencia de conducción. Ya que la motoneta incorpora una pantalla TFT de siete pulgadas, así como un sistema de gestión de batería (BMS) y un asistente de estacionamiento que facilita las maniobras en espacios reducidos.

Esta última función permite mover la unidad hacia adelante o en reversa a baja velocidad, una característica útil al estacionarla en espacios estrechos o realizar movimientos en lugares complicados.

Por otra parte, TVS ofrece una garantía de 24 meses o 24 mil kilómetros, con ello, la compañía busca brindar respaldo a los usuarios durante los primeros años de utilización del vehículo.

TVS apuesta por la movilidad eléctrica en México

La iQube también cuenta con presencia internacional, de acuerdo con información de TVS Motor, el modelo ha superado las 600 mil unidades vendidas a nivel mundial. Siendo una cifra que refleja su participación dentro de la estrategia eléctrica de la compañía.

Erick González Cantú, director general de TVS Motor México, señaló que la movilidad eléctrica debe responder a las necesidades reales de los usuarios. Particularmente en aspectos como autonomía, facilidad de recarga y tecnología para los desplazamientos cotidianos.

La marca, presente en más de 90 países, cuenta en México con una red de más de 140 distribuidores y 400 centros de servicio. También, dispone del respaldo de Grupo Motomex, empresa con más de 67 años de experiencia en la industria, lo que fortalece su estructura de atención, disponibilidad de refacciones y soporte especializado.

De esta manera, el paso de una motoneta de gasolina a una eléctrica no solamente representa un cambio en el sistema de propulsión. También implica adaptar los hábitos de uso, conocer las posibilidades de autonomía y aprovechar nuevas herramientas tecnológicas para organizar los recorridos diarios.

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