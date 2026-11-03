Mercedes-Benz Autobuses lleva su estrategia Más Mercedes, más México al transporte de larga distancia

Mercedes-Benz Autobuses transforma su propuesta de movilidad para satisfacer las necedidades de transportistas y pasajeros del país. Por ello, sus nuevas soluciones para el transporte de larga distancia son desarrolladas bajo el concepto Más Mercedes, Más México.

Esta visión integra ingeniería, tecnología, seguridad y servicio posventa para responder a las exigencias de las rutas nacionales.

Ejemplo de ello, son las soluciones Coach EvolutiON, una plataforma para rutas de larga distancia que combina desempeño, opciones de configuración y tecnologías enfocadas en la seguridad.

La gama contempla configuraciones basada en los chasis O 500 RS y O 500 RSD. Por ejemplo, el chasis para ómnibus también es apto para aplicaciones de mediana distancia.

Equipado con un motor Mercedes-Benz OM 457 LA éste chasis garantiza un mayor rendimiento y eficiencia, entregando 354 HP de potencia y hasta mil 600 lb Nm de torque.

Además su motor Euro V garantiza una mayor emisiones de contaminanentes CO2. El OM 457 LA es un motor con sistema de inyección electrónica que asegura el máximo desempeño reduciendo el consumo de combustible.

Por otra parte, el sistema de freno motor con TOP BRAKE genera mayor potencia y vida útil para el sistema de frenos. Reduciendo costos y brindando mayor seguridad durante las operaciones.

Mercedes-Benz Autobuses refuerza su estrategia posventa

Más Mercedes, Más México es un esfuerzo de la marca de la estrella de tres puntas para entregar soluciones que se adapten a las necesidades de sus clientes.

Y es que en medio de un repunte en el costo de combustible así como de las exigencias normativas para operar y renovar unidades obsoletas, los transportistas y gestores de flotas cada vez demandan soluciones más eficientes.

Mercedes-Benz Autobuses transforma su estrategia de acompañamiento para sus clientes.

Por ello, Mercedes-Benz Autobuses complementa su oferta con programas como Garantía Extendida, Service Plus y Puesta a Punto. Así como con soluciones de telemática mediante BusConnection y asistencia remota como OLA MB.

La marca también dispone de una línea de refacciones desarrolladas en México, que forma parte de su estrategia para solucionar los retos de mantenimiento y brindar un mejor respaldo a sus clientes.

Esta integración permite abordar el transporte foráneo desde una perspectiva de largo plazo: no solo cuál autobús se incorpora a una flota, sino cómo se acompaña su operación para contribuir a mantenerlo en circulación y atender las necesidades del negocio.

En el transporte foráneo, cada decisión cuenta: desde la configuración de una unidad hasta el mantenimiento que recibe durante su vida útil. En Mercedes-Benz Autobuses queremos acercar a los transportistas mexicanos una propuesta que integre nuestra ingeniería, tecnologías de seguridad y respaldo posventa, con soluciones que respondan a las condiciones reales de sus operaciones”, señaló José Luis Cardoso, Director de Ventas Red y Corporativas de Mercedes-Benz Autobuses.

Fortalecer el transporte foráneo significa contribuir a una actividad que conecta destinos, impulsa el turismo, facilita la movilidad de millones de personas y genera negocios. Para Mercedes-Benz Autobuses, el reto consiste en poner su experiencia, su portafolio y su capacidad de acompañamiento al servicio de las empresas.

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