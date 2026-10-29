Volkswagen Puebla alcanza acuerdo con trabajadores: Aceptan aumento salarial de 8.24%

Volkswagen Puebla evitó la huelga de trabajadores luego de que éstos aceptaran un acuerdo salarial. Lo anterior contempla un aumento de 8.24% y un incremento salarial directo de 4.4%. Además de, un bono de 12 mil pesos y 0.25% al fondo de ahorro.

Trabajadores de la planta realizaron una votación en la que respaldaron la propuesta de la armadora con 3 mil 890 votos a favor y mil 493 en contra.

Del total de trabajadores con derecho a voto, 5 mil 403 acudieron a las urnas y 20 se abstuvieron de emitirlo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) celebró el acuerdo alcanzado.

Este acuerdo representa un paso importante para dar certidumbre a miles de familias, preservar las fuentes de empleo y fortalecer la estabilidad de una industria estratégica para Puebla y México”, expresó la COPARMEX en un comunicado.

Además de ello, la organización señaló que la industria automotriz atraviesa un momento complejo incentivado por la competitividad global, la productividad y la innovación. De ahí que sea especialmente relevante fortalecer la relación entre trabajadores y empresas.

El acuerdo de Volkswagen Puebla con sus trabajadores llega en un momento especialmente crítico para la compañía. En el que sus ventas globales registran caídas, especialmente en Norteamérica.

Caen ventas de Volkswagen en Norteamérica

Volkswagen atraviesa un momento crítico a nivel global en el que la presión de los fabricantes chinos y la migración a las nuevas tecnologías la han puesto en jaque.

Recientemente la compañía anunció una caída en sus ventas en América de 10.9% interanual con respecto a 2025.

De acuerdo con las cifras publicadas por Volkswagen el pasado 12 de octubre, las ventas en Estados Unidos mostraron un comportamiento desigual respecto al comportamiento de sus modelos.

Por ejemplo, entre julio y septiembre modelos como Jetta y Tiguan se colocaron como los más vendidos, impulsando, en general, el rendimiento de la compañía.

Para Tiguan el crecimiento en ventas fue de 27.4% lo que la posicionó como el SUV más vendido en América.

Por su parte, el Volkswagen Jetta reportó un incremento interanual de 24.9% en sus ventas durante el mismo periodo.

El crecimiento de ambos vehículos muestra que, pese a la contracción de las ventas totales, algunos modelos mantuvieron una evolución positiva en el mercado estadounidense. No obstante, estos avances no fueron suficientes para evitar el retroceso general de la marca.

En septiembre pasado, Volkswagen presentó su Plan del Futuro 2030 con el que buscó remontar las ventas y el posicionamiento de la compañí. Efocando su oferta en los vehículos de nuevas compañías y apuntando a la reducción de sus volumenes de producción y portafolio.

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