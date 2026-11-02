Tractocamiones y Camiones

UE acelera su rearme: Daimler Truck entrega en Kosovo 12 vehículos Mercedes-Benz Unimog

La Unión Europea continúa con el rearme y modernización de flotas de Defensa de la mano de Daimler Truck, que entregó en Kosovo las primeras 12 unidades de Mercedes-Benz Unimog U5000; los vehículos militares tienen capacidad para 5 toneladas

Martha Rojas
Unimog vehículos militares Daimler Truck
inicio » Tractocamiones y Camiones » UE acelera su rearme: Daimler Truck entrega en Kosovo 12 vehículos Mercedes-Benz Unimog

Daimler Truck Defense entregó los primeros 12 vehículos Mercedes-Benz Unimog U5000 a las Fuerzas de Seguridad de Kosovo (KSF). Esto durante una ceremonia en Pristina en la que estuvo presente el Primer Ministro Albin Kurti y el embajador alemán, Rainer Rudolph. 

Esta primera entrega forma parte de un contrato de tres años firmado entre el Ministerio de Defensa de Kosovo y Daimler Truck con el objetivo de modernizar las capacidades militares del país 

El contrato incluye la entrega de vehículos militares tácticos y ofrece la opción de adquirir vehículos adicionales con un rango bajo de tres dígitos. 

Los vehículos Mercedes-Benz Unimog U 5000 entregados servirán para misiones de transporte, logística y suministro. 

Ad imageAd image

Tienen una capacidad de carga útil hasta de cinco toneladas, 12 asientos y capacidades todoterreno. Lo cual los hace ideales para las misiones tácticas en terrenos difíciles

Daniel Zittel, director de ventas de Daimler Truck Defence, aseguró que la cooperación con Kosovo refleja la confianza que varias naciones han depositado en la armadora. Pues están conscientes de las capacidades que estos vehículos pueden lograr. 

El Mercedes-Benz Unimog U5000 ha demostrado su valía en todo el mundo en las condiciones más exigentes y hará una valiosa contribución a la movilidad y preparación operativa del KSF”, explicó Daniel Zittel, director de ventas de Daimler Truck Defence. 

Cabe señalar que la entrega de las 12 unidades Mercedes-Benz Unimog U 5000, se realizó en paralelo al Tercer Foro Económico Alemán Kosovar. Donde líderes políticos y ejecutivos de la armadora dialogaron en torno al rearme del Viejo Continente. 

Daimler Truck impulsa su negocio de Defensa 

Tras el inicio del conflicto entre Israel- Palestina y las crecientes presiones por parte de Donald Trump, la Unión Europea puso especial énfasis en su rearme y la modernización de sus tropas. 

En 2025, la Comisión Europea presentó el Libro Blanco el cual tiene por objetivo alcanzar el rearme del bloque en 2030. Este plan implicó un aumento de 1.5% del PIB en su gasto destinado a Defensa. Algo que equivale a unos 650 millones de euros. 

Ejecutivos de Daimler Truck así como líderes gubernamentales de Kosovo y Alemania estuvieron presentes en la entrega de los 12 Unimog.
Ejecutivos de Daimler Truck así como líderes gubernamentales de Kosovo y Alemania estuvieron presentes en la entrega de los 12 Unimog.

Dicho plan está respaldado por Daimler Truck, quien ha sido un tradicional fabricante de vehículos militares para estados de la UE y la OTAN. Principalmente a través de Mercedes-Benz Special Trucks, marca de la que destacan vehículos todoterreno como Unimog y Zetros. 

Bajo este escenario, el fabricante ha reforzado su negocio de Defensa combinando plataformas modulares con herramientas de protección y operaciones no tripuladas

Te invitamos a leer más

Compartir
Anterior Kimi Antonelli levantado en hombros en el podio por Max Verstappen y Lewis Hamilton tras coronarse campeón mundial de F1 en México. Kimi Antonelli rompe la historia de la Fórmula 1: es el campeón mundial más joven de todos los tiempos
Siguiente ZF lanza sus nuevas soluciones posventa para repara y dar mantenimiento a vehículos híbridos y eléctricos. ZF Aftermarket lleva a AAPEX sus nuevos kits de reparación para trenes motrices eléctricos
No hay comentarios

En tendencia

Lewis Hamilton obtuvo la Pole position en el GP de México
Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio de México 2026 con Ferrari
Deporte Motor
Desde-RR.-HH.-International-fortalece-liderazgo-del-talento-en-Mexico-y-Latinoamerica-con-integracion-de-Alejandra-Cortez-como-Associate-Director-factor-automotor
Desde RR. HH., International refuerza liderazgo del talento en México y Latinoamérica, con integración de Alejandra Cortez como Associate Director
International
CONCANACO respalda diálogo de transportistas con Gobierno
CONCANACO respalda a transportistas en diálogo con Gobierno
Asociaciones
Principales-OEMs-tendran-su-sede-en-China-en-2035-factor-automotor
Principales OEMs tendrán su sede en China en 2035
Industria

Marcas que impulsan el autotransporte

Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz

Síguenos

Vista Ampliada