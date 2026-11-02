UE acelera su rearme: Daimler Truck entrega en Kosovo 12 vehículos Mercedes-Benz Unimog

Daimler Truck Defense entregó los primeros 12 vehículos Mercedes-Benz Unimog U5000 a las Fuerzas de Seguridad de Kosovo (KSF). Esto durante una ceremonia en Pristina en la que estuvo presente el Primer Ministro Albin Kurti y el embajador alemán, Rainer Rudolph.

Esta primera entrega forma parte de un contrato de tres años firmado entre el Ministerio de Defensa de Kosovo y Daimler Truck con el objetivo de modernizar las capacidades militares del país

El contrato incluye la entrega de vehículos militares tácticos y ofrece la opción de adquirir vehículos adicionales con un rango bajo de tres dígitos.

Los vehículos Mercedes-Benz Unimog U 5000 entregados servirán para misiones de transporte, logística y suministro.

Tienen una capacidad de carga útil hasta de cinco toneladas, 12 asientos y capacidades todoterreno. Lo cual los hace ideales para las misiones tácticas en terrenos difíciles.

Daniel Zittel, director de ventas de Daimler Truck Defence, aseguró que la cooperación con Kosovo refleja la confianza que varias naciones han depositado en la armadora. Pues están conscientes de las capacidades que estos vehículos pueden lograr.

El Mercedes-Benz Unimog U5000 ha demostrado su valía en todo el mundo en las condiciones más exigentes y hará una valiosa contribución a la movilidad y preparación operativa del KSF”, explicó Daniel Zittel, director de ventas de Daimler Truck Defence.

Cabe señalar que la entrega de las 12 unidades Mercedes-Benz Unimog U 5000, se realizó en paralelo al Tercer Foro Económico Alemán Kosovar. Donde líderes políticos y ejecutivos de la armadora dialogaron en torno al rearme del Viejo Continente.

Daimler Truck impulsa su negocio de Defensa

Tras el inicio del conflicto entre Israel- Palestina y las crecientes presiones por parte de Donald Trump, la Unión Europea puso especial énfasis en su rearme y la modernización de sus tropas.

En 2025, la Comisión Europea presentó el Libro Blanco el cual tiene por objetivo alcanzar el rearme del bloque en 2030. Este plan implicó un aumento de 1.5% del PIB en su gasto destinado a Defensa. Algo que equivale a unos 650 millones de euros.

Ejecutivos de Daimler Truck así como líderes gubernamentales de Kosovo y Alemania estuvieron presentes en la entrega de los 12 Unimog.

Dicho plan está respaldado por Daimler Truck, quien ha sido un tradicional fabricante de vehículos militares para estados de la UE y la OTAN. Principalmente a través de Mercedes-Benz Special Trucks, marca de la que destacan vehículos todoterreno como Unimog y Zetros.

Bajo este escenario, el fabricante ha reforzado su negocio de Defensa combinando plataformas modulares con herramientas de protección y operaciones no tripuladas.

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