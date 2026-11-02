ZF Aftermarket lleva a AAPEX sus nuevos kits de reparación para trenes motrices eléctricos

ZF Afetermarket presentó en AAPEX 2026, que se realiza en Las Vegas, sus nuevas soluciones para trenes motrices. Una nueva estrategia con la que pretende cubrir todo el ciclo posventa para vehículos eléctricos, híbridos y de combustión.

Por ello, la marca prepara una serie de kits de reparación para cada parte del vehículo. Esto incluye componentes como motores eléctricos, inversores, mecatrónica y de reductores. Además de fluidos y transmisiones remanufacturadas.

En los próximos meses ZF lanzará al mercado más de 100 variantes de kits. Dichas soluciones brindan la posibilidad de intervenir componentes sin necesidad de sustituir conjuntos completos. “Cuando sea técnicamente viable”.

De inicio ZF presentará en AAPEX 2026 su familia E-Mobility Repair Kit, la cual contempla cuatro líneas de soluciones.

La primera de ellas está enfocada en motores eléctricos e integra conjuntos de rotor y estator. También incorpora kits de mecatrónica con unidades remanufacturadas.

A estas alternativas se suman soluciones para inversores, los cuales están encargados de convertir la corriente directa en alterna para controlar el motor eléctrico.

El fabricante también presentó kits de reductores con rodamientos para unidades eléctricas.

Fluidos y transmisiones remanufacturadas

La estrategia también contempla ampliar disponibilidad de fluidos y kits de mantenimiento para distintas marcas.

Por otra parte los lubricantes de ZF Lifeguard fueron diseñados para proteger los componentes internos y contribuir a su enfriamiento. Además ayuda a conservar el desempeño de la transmisiones.

Los kits incluyen las cantidades de fluido y piezas necesarias para realizar el servicio de acuerdo con cada aplicación.

En materia de remanufactura, ZF ampliará su catálogo en Norteamérica con 250 SKU de transmisiones y 100 SKU de componentes para transmisiones. Asimismo, ofrecerá soluciones de aceite con cobertura para 75% de los vehículos en operación.

A nivel global, su portafolio alcanza aproximadamente 2 mil 400 SKU de transmisiones remanufacturadas y 600 SKU de mecatrónica.

La compañía complementará esta oferta con ZF [pro]Tech, programa de capacitación técnica introducido en México en julio de 2026, que proporciona formación práctica acreditada por ASE y acceso a especialistas de la empresa.

Con estas iniciativas, ZF busca fortalecer la capacidad de los talleres independientes para atender la evolución tecnológica del parque vehicular. Y ofrecer alternativas de mantenimiento, reparación y reemplazo durante el ciclo de vida de los sistemas de propulsión.

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