76% del robo de carga en México se concentró en Centro y Bajío en 3T; alimentos y bebidas los más afectados

De acuerdo con un informe de Overhaul, 76% del robo de carga en México se concentró en Centro y Bajío en 3T. Cabe destacar que casi un tercio de todos los eventos de robo en el país tuvo como objetivo productos de Alimentos y Bebidas.

En el tercer trimestre de este año, los sectores de Hogar y Jardín, Electrónica, Ropa y Calzado experimentaron aumentos notables en robos. También Alcohol. Además, 76% de estos incidentes involucraron algún tipo de violencia.

El Informe de Robo de Carga en México refiere que en las regiones Centro y Sureste aumentaron 0.2% los incidentes, en comparación con el 3T de 2025. “Consolidándose como el principal foco rojo del país”.

Por su parte, el Bajío presentó el cambio más significativo, con 16.1% de la actividad delictiva, un incremento de 6.1% en comparación con el T3 de 2025. Cabe destacar que, en el Noreste la zona con mayor actividad focalizada ocurrió en Monterrey y sus alrededores.

10 entidades con mayor número de robo de carga

Según la firma de análisis, en el periodo de referencia, 76% del robo de carga en México se concentró en Centro y Bajío. Aunque 87.5% de los robos de carga a nivel nacional se concentró en 10 entidades:

-22.5% en Estado de México

-15.0% en Puebla

-9.6% en Guanajuato

-9.1% en Veracruz

-8% en San Luis Potosí

-6.8% en Jalisco

-5.7% en Michoacán

-4% en Hidalgo

-3.6% en Querétaro

-3.4% en Tlaxcala

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