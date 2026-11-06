MG Motors respalda la seguridad de sus vehículos con cinco estrellas Euro NCAP

La seguridad automotriz es actualmente uno de los factores que más pesan al elegir un vehículo, de manera especial cuando se trata de modelos familiares o eléctricos. Es por eso que MG Motors ha destacado en las evaluaciones de Euro NCAP de dos modelos de su portafolio: la SUV MG HS y el hatchback eléctrico MG4 Electric, que obtuvieron cinco estrellas cada una en las pruebas de choque.

De esta manera, la marca pudo presentar estos resultados como parte de su estrategia para fortalecer la confianza de los consumidores mexicanos. Esto mediante tecnologías de protección y sistemas de asistencia a la conducción.

La Euro NCAP es un organismo independiente donde se evalúa la seguridad de los vehículos nuevos. Esto lo hace mediante pruebas de impacto frontal y lateral. Además, analiza la protección de ocupantes adultos e infantiles, la seguridad de peatones y ciclistas. Así como el funcionamiento de los sistemas de asistencia que ayudan a prevenir accidentes.

En el caso de la MG HS, la evaluación de 2024 registró:

90% en protección de ocupantes adultos

85% en ocupantes infantiles

83% en usuarios vulnerables de la vía

74% en asistencias de seguridad

Uno de los resultados destacados corresponde a la protección infantil, donde el modelo consiguió 24 de 24 puntos en las pruebas con dispositivos que representan a niños de seis y diez años.

MG Pilot y estructura: tecnología para reforzar la protección

Por su lado, el MG4 Electric también consiguió las cinco estrellas en la evaluación de Euro NCAP de 2022, teniendo como resultado:

83% en protección de adultos

80% en ocupantes infantiles

75% en usuarios vulnerables

78% en asistencias de seguridad

Esto se debe a que ambos vehículos incorporan soluciones que complementan su estructura de protección. Destacando entre ellas la MG Pilot, la suite de asistencias que integra funciones como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y alertas para el conductor. Esto dependiendo de la versión y el equipamiento.

De la misma manera, MG Motor destacó que su SUV HS incorpora seis bolsas de aire y anclajes ISOFIX para instalar sistemas de retención infantil. Dichas características complementan la protección estructural y las tecnologías de asistencia.

Otros modelos de MG Motors, misma seguridad en sus vehículos

La marca también cuenta con la SUV compacta MG ZS, que obtuvo cuatro estrellas Euro NCAP, con resultados de:

75% en protección de adultos

82% en ocupantes infantiles

En cuanto a su presencia en México, MG Motor señaló que más de 273 mil conductores cuentan con vehículos de la marca en el país. También, respaldó modelos como HS, MG4 Electric y ZS mediante el programa Lucky 7, mismo que contempla:

Siete años de garantía

Asistencia vial

Cobertura en autopartes robadas, conforme a sus condiciones

Con estos resultados, MG Motor busca fortalecer su posicionamiento en el mercado mexicano. En donde la seguridad, la electrificación y las asistencias tecnológicas adquieren mayor relevancia en las decisiones de compra.

Sin embargo, las calificaciones de Euro NCAP corresponden a modelos y años específicos de evaluación. Por lo que es necesario que los consumidores deben revisar también la versión comercializada en México y su equipamiento. La seguridad certificada, la conducción responsable y el uso adecuado de los sistemas de protección forman parte de una misma experiencia de movilidad.

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