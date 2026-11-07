Gobierno

Richard Neal busca mantener T-MEC y dar marcha atrás a aranceles de Trump

Richard Neal, sed pronunció en contra de los aranceles impuestos por Donald Trump y prometió impulsar la eliminación de los mismos.

Andrea Ramirez
Imagen dividida mostrando a Donald Trump a la izquierda y al congresista demócrata Richard Neal gesticulando a la derecha.Imagen dividida mostrando a Donald Trump a la izquierda y al congresista demócrata Richard Neal gesticulando a la derecha.
El congresista demócrata Richard Neal busca revertir los aranceles de Donald Trump y proteger la relación comercial en el T-MEC.
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Bajo la afirmación de que la gente está cansada de luchar para seguir el ritmo caótico de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El congresista demócrata en aquel país, Richard Neal, menciona que buscará que tanto México, como Canadá continúen en el T-MEC.

El legislador democrata que encabeza la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se ha comprometido a impulsar la eliminación de dichos impuesto. Esto al considerarlos injustificados, además para mantener el acuerdo comercial entre sus dos socios norteamericanos.

Esto lo declaró durante una conferencia de prensa, organizada por Katherine Tai, la exrepresentante comercial de EU, durante el mandato de Joe Biden. Donde Neal cuestionó la política comercial de Trump, calificando sus decisiones arancelarias como medidas “deliberadamente caóticas e injustificada”.

Me comprometo a revertir los aranceles injustificados de Trump y a aplicar una política comercial basada en la buena gobernanza y la transparencia”, declaró Neal.

De la misma manera, dejó claro que su prioridad es seguir manteniendo la relación comercial con México y Canadá. Teniendo así gran relevancia su posicionamiento ante la revisión del T-MEC y el incremento arancelario en distintos productos.

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Demócratas buscan cambiar el rumbo comercial de Estados Unidos

El posicionamiento de Neal llega después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. En las que el Partido Demócrata obtuvo al menos 250 escaños en la Cámara de Representantes y consiguió una mayoría de al menos 54 lugares en el Senado.

Con dicho resultado, los demócratas alcanzaron su mayor representación en la Cámara baja desde las elecciones de 2008. Por lo que, tendrán mayor margen para impulsar iniciativas relacionadas con la política comercial y cuestionar algunas de las facultades que Trump utiliza para establecer aranceles.

Es de esta manera, que Neal podría recuperar la presidencia de la Comisión de Medios y Arbitrios, órgano de la Cámara de Representantes que tiene a su cargo asuntos fiscales y comerciales. Desde esa posición tendría influencia en las discusiones legislativas sobre impuestos, tratados comerciales y medidas arancelarias.

Sin embargo, el congresista todavía no presentó una agenda legislativa detallada ni un calendario para concretar la eliminación de los gravámenes. Entre los posibles objetivos de los demócratas destacan los aranceles punitivos que afectan a productos canadienses.

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